Montañismo 'de altura' en Kultur Etxea Las espectaculares instantáneas de Aritz Gordo abren mañana la 'Mendi Hamabostaldia' del Aloña

El fotógrafo arrasatearra colgará una colección de imágenes soberbias que condensan dominio técnico y muchas horas de trabajo.

Marian González Lizarralde OÑATI. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28

Con el objeto de difundir aventuras mendizales, inculcar hábitos montañeros y, en definitiva, acercar este mundo a jóvenes y adultos, la sección de montaña del Aloña vuelve a organizar un año más una quincena de actividades dedicada en exclusiva a la montaña.

Proyecciones, una exposición y el desembarco en Oñati de una selección de películas de 'Mendi Film Festival' serán el marco idóneo para conocer, intercambiar y compartir experiencias en torno al montañismo y acercarse de paso a la cultura, el paisaje y el modo de vida de las etnias, pueblos y gentes que habitan en las faldas de las montañas más espectaculares del mundo

Del 3 al 23 de noviembre Exposición de fotografías de Aritz Gordo en Kultur Etxea

5 de noviembre 'Red Bull X- Alps'. Mattin Iñiguez. Mendi parapente lasterketa. 19.00, Kultur Etxea.

7 de noviembre 'Bi horma, estilo bat' y 'Broad Peak, hastapenetara itzulera' Josu Bereziartua. 19.00. Kultur Etxea.

11 de noviembre 'Mendi eskalada, lesioak saihestu' Andoni Ormazabal. 19.00. Kultur Etxea.

13 de noviembre 'BBK Mendi Film Festival'. En colaboración con el cine club se proyectarán los documentales 'Haize lerroak', 'Soundscape', 'The ice builders' y 'Peligro, no asomarse' 19.30. Kultur Etxea.

12, 18 y 19 de noviembre Altas, bajas y cambios en las tarjetas de federados 2026, de 19.00 a 20.00 en las oficinas del Aloña.

La sensibilidad para captar y transmitir a través del objetivo detalles que muestran la belleza, grandeza y singularidad de la montaña, junto a la pasión por el deporte y la naturaleza de Aritz Gordo, darán mañana el pistoletazo de salida a la 'Mendi Hamabostadia'.

El fotógrafo arrasatearra, que atesora un buen número de premios y reconocimientos , colgará sus espectaculares instantáneas en la sala de exposiciones de Kultur Etxea, en una muestra que podrá visitarse hasta el día 23.

El miércoles, el relevo pasará al zegamarra Mattin Iñiguez que narrará su participación en la «Red bull X Alps», una de las pruebas deportivas más duras del mundo. La carrera une el parapente y el alpinismo en un recorrido de 16 puntos repartidos por Austria, Francia, Alemania, Italia y Suiza que para un aventurero como Mattin fue un sueño hecho realidad.

El viernes, será el mundo de la escalada el que se cite en Kultur Etxea con dos proyecciones del Josu Bereziartua. El alpinista azpeitiarra ofrecerá a los asistentes la oportunidad de acompañarle en la expedición al Karakourum que llevó a cabo en 2010, y que refleja en el audiovisual «Broad Peak: hastapenetara itzulera».

Después de años condicionando su acercamiento a la montaña por proyectos de repercusión mediática, Bereziartua afrontó este desafío con el ánimo de revivir el sentimiento de libertad y recuperar la ilusión de disfrutar con sus amigos que marcó sus inicios en el montañismo.

Además en 'Bi horma estilo bat' acercará sus escaladas a dos de las paredes más legendarias del mundo: la pared sur del Aconcagua (6.962 m) ; y la pared suroeste del Shisha Pangma (.027 m), ambas en estilo alpino.

El día 11 el relevo pasará al fisioterapeuta Andoni Ormazabal, del centro atxabaltarra Ekin, una referencia en el tratamiento de lesiones de escalada como prueba el hecho de que figuras internacionales de la talla de Sean Villanueva o Nico Favresse hayan pasado por su manos. Hablará de un pequeño decálogo de precauciones y rutinas para evitar las lesiones en las extremidades.

Mendi Film en la despedida

La quincena de montaña se cerrará el día 13 con la proyección de una selección de películas de 'Mendi Film Festival. 'Haize Lerroak' documenta las líneas de danza completadas por Janire Etxabe en montañas y bosques más significativos de Euskal Herria. Más al lejos, al desconocido Hilamalaya indio, viaja «The ice builders» abordando la construcción de glaciares artificiales en Ladakh como respuesta al cambio climático.

'Soundscape' anima a abrazar la naturaleza con los sentidos y 'Peligro no asomarse' muestra la instalación de una highline de casi un kilómetro sobre la cascada del Nervión.

Para los que además de conocer aventuras de altura quieran practicar montañismo, ya está en marcha el calendario salidas mensuales del Aloña y precisamente el día 12 arrancará la tramitación de las tarjetas de 2026. Para cualquier cambio respecto al año pasado (cobertura, dirección, banco, etc), cancelaciones o para quienes quieran federarse por primera vez, habrá catención presencial en las oficinas del club los días 12,18 y 19, de 19.00 a 20.00 horas.