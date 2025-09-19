La Mesa de personas mayores llama a participar en los recorridos accesibles

M. G. oñati. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La Mesa de Personas Mayores está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo garantizar que los itinerarios en el entorno urbano sean accesibles. Y, para seguir dando pasos en este propósito, han convocado una cita este lunes, con el fin de hacer un trabajo de campo que «detecte las carencias e identifique posibles mejoras» en materia de accesibilidad. Después del paseo de aproximádamente 90 minutos de duración se elaborará una propuesta que trasladarán al Ayuntamiento.

El punto de encuentro será Foruen Enparantza a las 10.30 horas y el objetivo es hacer dos grupos. El primero recorrerá el entorno de Bidebarrieta y Atzeko Kale y el segundo Errekalde, Bakardade Ama y Portu Kale.

En el primer recorrido, en otoño del año pasado, hicieron un chequeo por la zona centro y el entorno del cementerio. Luego, en febrero, visitaron San Lorenzo, Olakua y los alrededores de Kale Zaharra, así que la del lunes será la tercera cita. Una iniciativa en la que animan a participar «a toda la ciudadanía, porque es responsabilidad de todas y todos que Oñati sea un pueblo accesible».