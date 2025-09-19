Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Onati

La Mesa de personas mayores llama a participar en los recorridos accesibles

M. G.

oñati.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

La Mesa de Personas Mayores está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo garantizar que los itinerarios en el entorno urbano sean accesibles. Y, para seguir dando pasos en este propósito, han convocado una cita este lunes, con el fin de hacer un trabajo de campo que «detecte las carencias e identifique posibles mejoras» en materia de accesibilidad. Después del paseo de aproximádamente 90 minutos de duración se elaborará una propuesta que trasladarán al Ayuntamiento.

El punto de encuentro será Foruen Enparantza a las 10.30 horas y el objetivo es hacer dos grupos. El primero recorrerá el entorno de Bidebarrieta y Atzeko Kale y el segundo Errekalde, Bakardade Ama y Portu Kale.

En el primer recorrido, en otoño del año pasado, hicieron un chequeo por la zona centro y el entorno del cementerio. Luego, en febrero, visitaron San Lorenzo, Olakua y los alrededores de Kale Zaharra, así que la del lunes será la tercera cita. Una iniciativa en la que animan a participar «a toda la ciudadanía, porque es responsabilidad de todas y todos que Oñati sea un pueblo accesible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Mesa de personas mayores llama a participar en los recorridos accesibles