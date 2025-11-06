Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

Al Karakorum, al Aconcagua y al Shisma Pangma con el alpinista Josu Bereziartua

La quincena de montaña ofrece hoy dos proyecciones del alpinista azpeitiarra

M. G.

oñati.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

Tras participar en una docena de expediciones del legendario programa de TVE 'Al filo de lo imposible', Josu Bereziartua no necesita presentación. El alpinista azpeitiarra ha participado en proyectos de gran repercusión mediática, pero en la primera de las proyecciones que ofrecerá hoy, a partir de las 19.00 horas, vuelve a sus inicios en el montañismo, al origen de su pasión mendizale.

El público que acuda a Kultur Etxea tendrá la oportunidad de acompañarle en la expedición que llevó a cabo en 2010 con el ánimo de revivir el sentimiento de libertad y recuperar la ilusión de disfrutar con sus amigos de la montaña lejos de la presión mediática y cerca del silencio del Karakorum. Una aventura muy especial que refleja en el audiovisual «Broad Peak: hastapenetara itzulera».

Escaladas en estilo alpino

Pero no será la única propuesta de altura que Bereziartua traiga esta tarde a la quincena montañera del Aloña, también acercará a Oñati el documental 'Bi horma estilo bat' que aborda sus escaladas a dos de las paredes más legendarias del mundo: la pared sur del Aconcagua (6.962 m); y la pared suroeste del Shisha Pangma (8.027 m), ambas en estilo alpino.

