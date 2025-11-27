Kantu Eskola reúne a la cantera coral en directo

M. G. OÑATI. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Pese a la crisis que vive el mundo coral, Ganbara Kantu Eskola sigue al pie del cañón y hoy volverá a demostrarlo reuniendo en concierto a la cantera coral oñatiarra.El salón de actos del Instituto acogerá, a partir de las 19.30 horas, a Ganbara Txiki, a la batuta de Aitor Biain; Hasiberriak dirigidos por Aitor Garitano; e Ikastetxeak Kantari, proyecto en el que participan Txantxiku, Urgain y Elkar Hezi con Nerea Parra al frente.

Cada coro ofrecerá su propio repertorio con Arantzazu Saiz al piano, y como colofón, todas las formaciones interpretarán dos piezas juntas.

El objetivo de Ganbara Kantu Eskola es hacer un trabajo serio pero de una forma divertida para que las y los txikis se lo pasen bien pero, sobre todo, aprendan, revalorizando el canto en el marco de la oferta educativa.