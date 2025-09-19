Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oñati

Kale garbitzaileen auzian EAJk erakutsitako «jarrera arduragabea» gaitzetsi du Udal gobernuak

Marian González Lizarralde

Oñati

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:21

EAJk kale garbiketaren auziari lotuta helarazitako oharra jarrera arduragabearen isla da Oñatiko Udal gobernuaren esanetan. «Beste behin, auziari irtenbidea ematen ahalegindu beharrean, etekin politikoa lortzen saiatzea izan da EAJk aukeratutako bidea», gaineratu du. Era berean, argitu du ez diola auziari buruzko inolako iritzirik azaldu Udal gobernuari, ezta proposamenik egin ere. «Ez du ekarpen bakar bat ere egin negoziazio mahaian. Hori baino, badirudi nahiago izan duela hautsak harrotu, eta Udalaren eta kale garbitzaileen negoziazioei trabak jarri», adierazi du.

Ostera, auziari irtenbidea emateko lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du. «Udal gobernua ez da EAJk bultzatu gura duen joko politikoan eroriko. Orain arte moduan, lanean jarraituko du auziari irtenbide bat emateko. Ahal duen guztia egingo du kale garbitzaileen eskaerei ahalik eta erantzun egokienak emateko», dio prentsa oharrean. Bide horretan, baditu hainbat proposamen sindikatuen eskaerei erantzuteko.

«Zoritxarrez, proposamenok sindikatuei helarazi aurretik, auzia prentsara zabaltzea erabaki du EAJk, auziak hartu lezakeen norabidea ezagutu barik», gaineratu du.

Elkarlanaren aldarria

EAJk Udalaren gardentasun mailaren inguruan argitaraturiko zenbait ohar ekarri ditu gogora Udal gobernuak, eta, beste behin, azaldu du gaur egungo oposizioarekin oso zaila dela«benetako elkarlana». «Alde handia dago EAJren hitzen eta ekintzen artean. Izan ere, behin baino gehiagotan argitaratu izan du Udal gobernuaren gardentasun maila kritikatzeko oharra hedabideetan. Kasu honek ere, ekintzek eurek, kolokan jartzen dute haren diskurtsoa. Informazioa helarazi zaio, negoziazio mahaian dago, elkarlanerako aukera eskaini zaio, eta, ekarpenak egiteko baino, auzia prentsara zabaltzeko erabili du jasotako informazioa. «Uste dugu informazioa horrela erabiltzea ez dela oposizio arduratsu batek behar lukeen jarrera. Atzerapausoak baino ez ditu eragiten. Oposizio honekin, oso zaila da benetako elkarlana» salatu du Udal gobernuak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kale garbitzaileen auzian EAJk erakutsitako «jarrera arduragabea» gaitzetsi du Udal gobernuak