Una 'joya de la fauna nocturna' en peligro de extinción cierra las jornadas Ibailagun

Pese a ser uno de los mamíferos «más genuinos del mundo» y estar en peligro de extinción, el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) es un gran desconocido. Que sea nocturno, acuático, tímido, huidizo, escaso y bastante feo, tampoco ayuda.

Para saber más sobre este esquivo topo de agua, considerado «una joya de la fauna nocturna» y «el mejor bioindicador del buen estado de los ríos», las Jornadas Ibailagun traen hoy, a las 19.00 horas a Kultur Etxea, al investigador francés Jon Levy que lidera un equipo de biólogos que pasa las noches en vela en Artikutza tratando de seguir los pasos de los ocho ejemplares a los que han conseguido implantar un microchip de localización.

Han creado una red de puntos de control que les avisa cuando alguno de estos huidizos animales con trompa y cola, que viven ligados a cauces y riberas de montaña, pasan por allí.

El objetivo es conocer mejor sus hábitos para trabajar por salvarles de la desaparición. No en vano el Ministerio de transición ecológica decidió incluirlos, por vía de urgencia, en la lista de especies en estado «crítico».

La población del desmán ibérico, también conocido como desmán de los Pirineos, se ha reducido drásticamente, hasta un 80%, en las últimas décadas ç

La destrucción de las riberas y de su vegetación natural ha afectado a sus lugares de alimentación y refugio, y la pérdida de la calidad de las aguas y la disminución del caudal de los ríos, así como la presencia de especies invasoras son otras de las amenazas que penden sobre esta especie semiacuática en peligro de extinción. Un desconocido mamífero que hoy cerrará las Jornadas Ibailagun en la línea de fomentar la conciencia ambiental y la participación activa en la protección de los ecosistemas fluviales.