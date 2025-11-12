Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Onati

Joserra Txintxurreta premiado por la Diputación

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Joserra Txintxurreta ilustrará la portada del calendario foral de 2026. La Diputación de Gipuzkoa ha dado a conocer las imágenes que conformarán el almanaque, escogidas entre las 1.073 fotografías recibidas en la edición más participativa hasta la fecha. Y la portada será obra del oñatiarra Joserra Txintxurreta, que retrata a un pastor y su perro frente al rebaño, «un homenaje a la cultura del cuidado del entorno, el trabajo bien hecho y la vida en comunidad que inspiran el lema de esta edición: Ekin. Zaindu. Bizi» señalan desde la Diputación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joserra Txintxurreta premiado por la Diputación

Joserra Txintxurreta premiado por la Diputación