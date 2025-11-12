Joserra Txintxurreta premiado por la Diputación

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Joserra Txintxurreta ilustrará la portada del calendario foral de 2026. La Diputación de Gipuzkoa ha dado a conocer las imágenes que conformarán el almanaque, escogidas entre las 1.073 fotografías recibidas en la edición más participativa hasta la fecha. Y la portada será obra del oñatiarra Joserra Txintxurreta, que retrata a un pastor y su perro frente al rebaño, «un homenaje a la cultura del cuidado del entorno, el trabajo bien hecho y la vida en comunidad que inspiran el lema de esta edición: Ekin. Zaindu. Bizi» señalan desde la Diputación.