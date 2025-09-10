Jabetze Eskola organiza variedad de talleres «para fomentar la reflexión y el crecimiento personal»

M.G. oñati. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Jabetze Eskola ha dado a conocer su programación para el curso 2025/26, una veintena de talleres, charlas y encuentros para la reflexión y la formación.

Con ellos el área de Igualdad del Ayuntamiento quiere fomentar «espacios donde las mujeres tomen conciencia de sus derechos, compartan inquietudes y malestares, trabajen la autonomía y la confianza, y tejan redes» para conseguir una sociedad más igualitaria, justa, diversa y completa.

Los talleres y cursillos no quieren ser un fin en sí mismos, sino un camino, un medio para la transformación social. Así, el programa abordará desde cómo responder ante las agresiones sexistas, a cómo trabajar el bienestar corporal y emocional ('Conecta contigo y respira', y 'Mujeres en movimiento').

También habrá un taller de ganchillo para «deshacer nuestros nudos», otro de bachata salsa queer «que va más allá de los roles tradiciones de baile» y uno centrado en el duelo y transformación «que trabajará la sororidad».

El curso, que ofrecerá citas entre octubre y junio, pondrá la mirada también en la maternidad y la menopausia, abordará el conflicto vasco desde una mirada feminista,y mantiene los exitosos talleres para tonificar el suelo pélvico, animando además a practicar el ecofemenismo trabajando en la huerta.

Charlas y teatro

El plazo de inscripción está abierto hasta el 21 de septiembre en el servicio de atención ciudadana (HAZ) y en la web municipal oñati.eus. Tendrán prioridad las personas que no hayan realizado previamente el mismo curso, estableciéndose un mínimo de siete personas para sacar grupo.

La oferta formativa se completará con otras actividades abiertas a toda la ciudadanía. Entre las conferencias se incluye un encuentro con la escritora y periodista peruana Gabriela Wiener, así como la ponencia 'No en mi nombre: islamofobia en nombre del feminismo'.

Asimismo, habrá encuentros sobre cómo lograr la corresponsabilidad entre padres y madres, cómo responder a la violencia gineco-obstétrica y las violencias que atraviesan las maternidades. Y en el ámbito artístico, se ha progrado la obra de teatro 'Casarse por papeles es... verdadero amor!' que utiliza el humor y la ironía para reflexionar sobre la importancia de las redes afectivas y la creatividad como herramienta de supervivencia.