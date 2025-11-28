«La inseguridad crece mientras el gobierno municipal permanece inmóvil»

El PNV ha afeado públicamente al gobierno municipal de EH Bildu su «inacción ante el aumento significativo de la inseguridad en el municipio». En ... una nota han denunciado que «el miedo y la preocupación ha aumentado de manera evidente en los hogares tras los robos, tentativas de robo y situaciones sospechosas que se ha producido las últimas semanas en el municipio».

Lamentan «la inseguridad que cada vez más vecinos y vecinas viven en primera persona» y consideran que «la presencia de vehículos desconocidos en distintas calles, comportamientos extraños a diversas horas y numerosas llamadas de alerta a la policía reflejan una realidad preocupante que no está siendo atendida».

Para los jeltzales la respuesta del Ayuntamiento «no está a la altura». Tienen claro que «la obligación de garantizar un entorno seguro recae en el Gobierno municipal y, por extensión, en EH Bildu, que gobierna con mayoría absoluta», y aseguran que «la falta de reacción y de medidas claras está generando una sensación creciente de desprotección en la población».

Los jeltzales reclaman que las cámaras de vigilancia funcionen correctamente y se incremente la presencia policial

EAJ-PNV sostiene que el origen del problema es «político». A su juicio, la postura «ambigua, cuando no abiertamente contraria, de EH Bildu hacia la Ertzaintza, ha derivado en la ausencia de un modelo policial definido en los municipios donde gobierna»

Una actitud que para los jeltzales se refleja «tanto en mensajes públicos que no contribuyen a la convivencia, como en decisiones que no se adoptan, dificultando la coordinación entre instituciones que deberían colaborar estrechamente».

Transparencia y coordinación

El PNV asegura que «sin un relato claro de confianza en los cuerpos de seguridad, su eficacia se ve limitada. Y esta falta de definición del Gobierno municipal se traduce directamente en una menor protección para la ciudadanía».

La formación jeltzale ha denunciado asimismo « la falta de información y de transparencia por parte del Ayuntamiento».

Según relata «las dudas de los vecinos y vecinas no están recibiendo respuesta, y las demandas trasladadas por la ciudadanía —como una mayor presencia policial, mejor coordinación institucional y claridad informativa— siguen sin ser atendidas»

Todo ello resulta «aún más grave» para el único partido de la oposición en la corporación «si se tiene en cuenta que las cámaras de vigilancia no están operativas y que durante la noche no hay servicio de Policía Municipal».

Recalcan que «no se están pidiendo medidas extraordinarias, sino garantías básicas: poder vivir con seguridad y tranquilidad» y advierten a EH Bildu que aunque siga hablando «de un 'modelo propio', no pueden mantener la actual ausencia de decisiones».

En su opinión «la falta de decisiones también es una decisión, y en este momento está provocando descoordinación, desconfianza e inseguridad creciente entre la población, que es quien sufre las consecuencias de esa ineficacia y se merece una mejor gestión» añaden.

Por ello, los y las jeltzales reclaman al gobierno municipal « actuar con urgencia, adoptar medidas claras y restablecer una coordinación eficaz con la Ertzaintza, Policía Municipal y el resto de cuerpos de seguridad».

Exigen. al mismo tiempo, que «se garantice el funcionamiento de los sistemas de vigilancia y que se recupere la presencia policial en horarios en los que actualmente no existe».