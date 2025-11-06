Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Goitia suma un nuevo galardón, el concurso de microrrelatos 'Getafe negro'

M. G.

OÑATI.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38

Filósofo de formación, bibliotecario de oficio y escritor por afición, Iñaki Goitia Lucas sigue cosechando reconocimientos en el género de los microrrelatos.

Empezó el año viendo publicados cuatro de ellos en la prestigiosa revista literaria de New York Beletra Almanako. Luego ganó el concurso de microrrelatos 'El Prado en 205 palabras', organizado por primera vez por el prestigioso museo madrileño.

Y ahora ha ganado el concurso 'Getafe Negro', en el marco del Festival de novela policiaca de Madrid' que ha celebrado su mayoría de edad, un total de 18 ediciones, reflexionando sobre la literatura negra, desd elos best seller hasta las obras de culto. Iñaki conquistó al jurado del certamen de microrrelatos con 'Metodo Stanislavski'.

