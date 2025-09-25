Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

Impulso de «cooperativas de plataforma» desde Mondragon Unibertsitatea

El programa We-coop, financiado con los fondos europeos Next, se ha presentado en el campus de Enpresagintza

M. G.

OÑATI.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

«Promover la propiedad compartida y la co-creación centrada en las personas a través de una plataforma digital que facilita la intercooperación para fortalecer cooperativas de plataforma, impulsando innovación social y sostenibilidad en la economía digital».

Ese es el propósito de We-Coop, un programa impulsado por Mondragon Unibertsitatea que ayer se presentó en el campus oñatiarra de Enpresagintza. «Queremos que las cooperativas de plataforma colaboren entre sí y puedan replicar su modelo en el resto de las comunidades cuando el modelo funciona con éxito»relataron.

Tienen claro que las cooperativas de plataforma cada vez tienen más presencia y respaldo. «Son una alternativa nueva y más justa a las plataformas digitales convencionales, ya que transforman la economía digital desde un punto de vista más social y equilibrado. Estas aplicaciones no pertenecen a un grupo reducido de inversores, sino a las mismas personas que las utilizan y trabajan en ellas. En este modelo de trabajo todas las personas participan en las decisiones y comparten los beneficios», explicaron.

Así las cosas, Mondragon Unibertsitatea junto con ocho socios (Tazebaez y MUE-MTA de Euskadi, Barcelona Activa, Tandem go y Fasolà de Barceloan, la Escuela Andaluza de Economía Social de Andalucia y Lapromotora de Valencia) han creado We-Coop.

Iniciativas previas como la Platform Coop Venture Builder también impulsada por MU han abierto camino en la creación de cooperativas de plataforma digital en distintas comunidades autónomas. Ahora, quieren dar un paso más con un proyecto financiado por los Fondos Next Generation europeos en el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, que ha tenido su puesta de largo de Oñati.

