JOXE FERNÁNDEZ Y MARIAN

Onati

Humor, gratitud y mucho pulpo en un finde redondo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Dos citas de indudable gancho han evidenciado este fin de semana la intensa actividad sociocultural del hogar del jubilado Pake Leku. Humor y gastronomía han conquistado al público. En Santa Ana las dos funciones de Ikusi Makusi hicieron reir y disfrutar, y la junta reconoció con flores la labor del grupo de teatro de jubilados durante sus dos décadas de trayectoria. Exitosa fue también la fiesta del pulpo, con más de 250 raciones servidas en una jornada repleta de sabor y colas.

