Huelga indefinida en la limpieza viaria

Un conflicto laboral, el de la limpieza viaria, se ha colado en las fiestas patronales. Todas las partes buscaban un acuerdo sobre la bocina, ... pero la espada de Damocles de los sanmigeles no ha sido suficiente.

No ha habido entente, principalmente por el tema de la ampliación de la plantilla. Las y los barrenderos consideran este punto « clave» para mejorar sus condiciones laborales. En su opinión las carencias más graves del servicio son «estructurales» y además de medios, hace falta ampliar el equipo humano, es decir «más personal». Exigían aumentar la plantilla de diez a doce personas, y el Consistorio quería tiempo para analizar la necesidad de esos refuerzos y su impacto en la cuentas públicas.

Pero en este tipo de conflictos el tiempo apremia y el resto de mejoras acordadas no han sido suficientes para paralizar las movilziaciones, así que desde las 00.00 de la pasada noche, la plantilla municipal del servicio de limpieza viaria está en huelga con el apoyo de los sindicatos ELA y LAB.

Quieren sacar a la luz pública unas «precarias» condiciones laborales que llevaban tiempo denunciando y que se hicieron más evidentes con la planificación del calendario laboral para 2026.

Exigían ampliar la plantilla contratando a dos barrenderos más, garantizar el uso de las máquinas con personal cualificado y facilitar el cumplimiento de los servicios mínimos, además de fijar el horario de trabajo diario en 7,25 horas, para que sus días libres sean similares a los del resto de trabajadores municipales. Y al ver que sus exigencias de mejora de las condiciones laborales no llegaban a ningún lado, decidieron movilizarse.

Una mesa de negociación ha tratado del buscar soluciones, y pese alcanzarse acuerdos en algunos puntos, los asuntos claves del conflicto laboral no se han resuelto y la huelga indefinida ya ha comenzado.

Este viernes al mediodía representantes de los trabajadores lamentaban tener que llegar a este punto mientras colocaban pancartas anunciando la huelga en la plaza, Bidaurreta y en el puente de la variante. «No nos dejan otra salida, el refuerzo estructural de la plantilla es esencial porque la falta de personal está generando una situación insostenible».

Servicios mínimos polémicos

El enfado se multiplicó por la tarde cuando les comunicaron que los servicios mínimos en fiestas se han estipulado en el 100%. «No tenemos ni derecho a la huelga es vergonzoso» señalaban. Desde el Ayuntamiento aclaraban que los servicios mínimos los dictamina el Gobierno Vasco y que la propuesta municipal fue del 75%.

Fuera del calendario de fiestas los servicios mínimos serán del 25%, así que el conflicto se dejará sentir sobre todo a partir del miércóles (hasta el viernes) y especialmente tras los Errosaixuek, ya que el próximo fin de semana habrá de nuevo servicios mínimos especiales (100%). No obstante, al ser una huelga indefinida,y salvo cambio de rumbo de última hora, se avecina un otoño laboralmente conflictivo y la limpieza de las calles estará en el ojo del huracán.