Hotz necesita voluntariado para la gran recogida de alimentos que apoyará la labor de Zaporeak en Lesbos

Hotz vuelve a organizar una gran recogida de alimentos para respaldar la gran labor que realiza Zaporeak en Lesbos, donde reparte 3.000 raciones diarias entre las personas que malviven en el campamento de refugiados.

La anual campaña solidaria se desarrollará la próxima semana, del 16 al 18 de octubre, y necesita de la colaboración ciudadana también en la organización.

Hotz ha hecho una llamada al voluntariado para cubrir los turnos de recogida. «Hemos organizado cuatro turnos: de 9.00 a 13.00, de 13.00 a 17.00 y de 17.00 a 21.00 horas, pero las personas que puedan ayudar en otro horario también será bien recibidas» señalan desde la activa plataforma ciudadana.

Quienes quieran colaborar pueden enviar un mail (hotzonati@gmail.com) o un mensaje a las redes sociales o contactar con cualquier miembro de Hotz.

La «gran recogida», además de respaldar la gran labor de Zaporeak en Lesbos, es una oportunidad para recordar a la gente que cientos las carencias y la desesperanza de las personas refugiadas.

La campaña animará a donar legumbres, pasta, arroz, aceite, barritas energéticas y conservas de pescado, vegetales y legumbres en los puntos de recogida que se acondicionarán en Eroski Center, Eroski City Errekalde, BM, San Migel Kooperatiba y Errekaldeko denda.

La empatía hacia los refugiados es, sin duda, el principal caballo de batalla de Hotz . Ninguno está desplazado por propia voluntad, nadie quiere abandonar su hogar e iniciar un camino lleno de obstáculos, en el que muchos pierden la vida.

Hotz lleva años intentando visibilizar esa situación, y a partir del jueves volverá a recordar que el drama de los refugiados continúa con una gran recogida que es posible gracias al voluntariado y a todas las personas que colaboran en la campaña donando alimentos.