Herribusa tendrá mañana parada en el cementerio con motivo de Todos los Santos

Con motivo de la festividad de Todos los Santos mañana, el bus urbano que los domingos y festivos presta servicio de transporte público entre Oñati y Arantzazu, ofrecerá una parada especial en el cementerio para facilitar los desplazamientos en una jornada de alta afluencia. Así, además de en San Lorenzo/Olakua, Kalegoiena y Correos, el autocar parará en el parking del cementerio antes de dirigirse a Arantzazu

El camposanto se viste estos días de los colores y olores que le confieren los ramos de flores que se suelen deposttar en las sepulturas de los seres queridos que ya no están con nosotros. A lo largo de la semana, el cementeario ya ha registrado más trajín que de costumbre, y mañana, vivirá la jornada de más trasiego del año.

No dejar coches abiertos

Mucha gente se acerca a las tumbas en las que reposan sus familiares y allegados para hacerles llegar una muestra de cariño y recuerdo, y para evitar disgustos innecesarios, la Policía Municipal aconseja en carteles informativos, no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos, y poner atención en bolsos y carteras. La gente suele llegar cargada con tiestos, sacos de tierra, flores, útiles para limpiar las tumbas... y muchas veces se deja el coche abierto porque vuelven en pocos minutos a por más cosas o van a hacer un visita corta, y 'amigos de lo ajeno' aprovechan las prisas y el trasiego de gente para llevarse bolsas, chamarras... del interior de los vehículos.