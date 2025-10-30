Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias de la jornada

Onati

Herribusa tendrá mañana parada en el cementerio con motivo de Todos los Santos

El camposanto afrontará la jornada de más trasiego del año

M.G.

oñati.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

Con motivo de la festividad de Todos los Santos mañana, el bus urbano que los domingos y festivos presta servicio de transporte público entre Oñati y Arantzazu, ofrecerá una parada especial en el cementerio para facilitar los desplazamientos en una jornada de alta afluencia. Así, además de en San Lorenzo/Olakua, Kalegoiena y Correos, el autocar parará en el parking del cementerio antes de dirigirse a Arantzazu

El camposanto se viste estos días de los colores y olores que le confieren los ramos de flores que se suelen deposttar en las sepulturas de los seres queridos que ya no están con nosotros. A lo largo de la semana, el cementeario ya ha registrado más trajín que de costumbre, y mañana, vivirá la jornada de más trasiego del año.

No dejar coches abiertos

Mucha gente se acerca a las tumbas en las que reposan sus familiares y allegados para hacerles llegar una muestra de cariño y recuerdo, y para evitar disgustos innecesarios, la Policía Municipal aconseja en carteles informativos, no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos, y poner atención en bolsos y carteras. La gente suele llegar cargada con tiestos, sacos de tierra, flores, útiles para limpiar las tumbas... y muchas veces se deja el coche abierto porque vuelven en pocos minutos a por más cosas o van a hacer un visita corta, y 'amigos de lo ajeno' aprovechan las prisas y el trasiego de gente para llevarse bolsas, chamarras... del interior de los vehículos.

