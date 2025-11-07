Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto grupal del festival organizado con motivo del 50 aniversario en Zubikoa, en la que Txutxin (fallecido hace año y medio) recibió la 'makila de honor' de la agrupación. M. G.

Oñati

La gran familia de Oñatz ultima su 55 cumpleaños

El próximo sábado llenarán la plaza de bailes en un festival intergeneracional que se cerrará con una comida popular y poteo animado

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

A la gran familia de Oñatz no le pesan los años, todo lo contrario, está en plena forma. Lleva 55 años sin parar de ... bailar, divulgar y potenciar el folclore de Euskal Herria, y lo mejor de todo es que lo hace con un envidiable estado de salud que ya quisieran muchas agrupaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gran familia de Oñatz ultima su 55 cumpleaños

La gran familia de Oñatz ultima su 55 cumpleaños