La gran familia de Oñatz ultima su 55 cumpleaños

A la gran familia de Oñatz no le pesan los años, todo lo contrario, está en plena forma. Lleva 55 años sin parar de ... bailar, divulgar y potenciar el folclore de Euskal Herria, y lo mejor de todo es que lo hace con un envidiable estado de salud que ya quisieran muchas agrupaciones.

La mejor prueba de ello es que vuelven a organizar un festival y una comida para celebrar una nueva fecha redonda. Más sencilla que la del 50 aniversario, pero igual de especial y emotiva para quienes trabajan en la transmisión de un foklore que no solo contribuye a difundir y fortalecer las tradiciones, también a reforzar el trabajo cooperativo-colectivo del municipio.

Dos centenares de dantzaris y exdantzaris llevan meses trabajando para preparar el variado repertorio que mostrarán el próximo sábado al mediodíaen la plaza en un festival de cerca de hora y media de duración.

Una cita multigeneracional, a pie de calle, que solo puede deslucir el tiempo. Pero llueva o no, Oñatz se vestirá de fiesta. Si la climatología acompaña lo harán en la plaza y sino en el frontón de Zubikoa.

La única espinita del 55 cumpleaños es que Jesús Irizar, 'Txutxin', figura clave y referente de la agrupación, no estará por primera vez en un aniversario, al menos físicamente, porque su espíritu sigue vivo en Oñatz. Por eso no faltará el recuerdo a toda una vida de compromiso y dedicación, al gran trabajo de transmisión que han hecho de Oñatz todo un referente en Euskal Herria al mover a cerca 400 datzaris entre txikis, txikis, jóvenes y adultos.

Tickets para la comida popular

Y como en cualquier celebración que se precie no puede faltar una buena cita gastronómica, otro de los puntos fuertes de la jornada será una multitudinaria comida popular en el frontón de Zubikoa abierta a todas la personas que de una y otra forma hayan tenido relación con Oñatz en estos 55 años.

Las txartelas están a la venta en Txokolateixia a un precio de 30 euros con un menú de primera: jamón y pate, pimientos rellenos, pencas rellenas, muslos de pollo en salsa y sorbete.

Y si el ambiente en el encuentro gastronómico y social alrededor de las mesas está asegurado, la fiesta continuará luego en las calles con un animado poteo en el que seguro que tampoco faltarán bailes. Oñatz cumple 55 años y tiene cuerda para rato.