«Goienagusi es un tesoro por su equipo humano y su trabajo comunitario»

Dicen que quien cuida la curiosidad, cuida su salud emocional, ya que la curiosidad se transforma en descubrimiento, motivación y crecimiento personal. Santa Ana ... se llenó este miércoles de personas curiosas, de mayores de 55 años que siguen aprendiendo y compartiendo experiencias a través de la asociación comarcal Goienagusi.

Amplían conocimientos y desarrollan capacidades intelectuales por placer, para aprender y también por socializar, no por obligación. Pueden pasar de disfrutar del musical 'Mamma Mia' en Bilbo, o recorrer la ruta montañera de los castillos, a profundizar sobre la polimedicación, la actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la transformación del sector agroalimentario o la conquista de polos.

Estas serán algunas de la propuestas del primer trimestre del curso 25/26, en el que tampoco faltarán temas de rabiosa actualidad como el origen del conflicto palestino-israelí o la encrucijada en la que se encuentra Europa. Cursos sobre filosofía y el hitano, un viaje subterráneo a las cuevas de la comarca en formato audiovisual, o la particular mirada cinematográfica del director del Zinemaldi donostiarra, José Luis Rebordinos, forman parte también del menú de Goienagusi para los próximos meses.

50 socios más en un año

Mikel Tatiegi (presidente), José Luis Elkoro y Miren Eraña animaron a los mayores de 55 años a disfrutar de la oferta formativa y de ocio de una asociación que ha superado ya la barrera de los trescientos asociados (tiene 309, 50 más que el curso pasado).

«El nivel de asistencia y valoración de las actividades realizadas es alto. Estamos contentos y agradecidos del apoyo que nos brindan los ayuntamientos de Arrasate, Bergara y Oñati y distintas empresas. Uno de los principales objetivos es mantener un programa de conferencias atractivo y de calidad, y extender la presencia a otras localidades de Debagoiena. Así, además de la cita semanal en Arrasate y quincenal en Bergara y Oñati, llevaremos algunas actividades a Aretxabaleta», explicaron.

Impulsar el euskera, el uso de redes sociales y la consolidación y ampliación de los equipos de trabajo en clave participativa, son otros de los retos para el nuevo curso. «Son citas de calidad, hay buen ambiente y permiten tejer redes mas alla de cada municipio», destacaron.

La asociación se ha convertido en un foro perfecto para socializar, compartir inquietudes, mantenerse al tanto de la actualidad y no caer en la inactividad tras el retiro laboral. Las conferencias, de carácter más formal, se complementan con una oferta lúdica: rutas montañeras, viajes culturales, espectáculos, visitas a empresas, cursillos...

El acto de apertura del nuevo curso contó con la presencia de las alcaldesas de Arrasate y Oñati, Maider Morras e Izaro Elorza, y la teniente de alcalde bergararra Ainhoa Lete. Elorza destacó como «mayor tesoro de Goienagusi su equipo humano. Personas que al jubilarse quieren seguir aprendiendo, alimentando su curiosidad. Quieren seguir activas dando y recibiendo». Morras incidió en el valor de la comunidad. « En una sociedad tan individualizada como la actual, visibilizáis lo importante que es el trabajo comunitario, 'herrigintza', sois un ejemplo». Finalmente Lete habló de la «democratización del conocimiento y de la importancia de fomentar un ocio saludable».

Actualidad, ciencia, historia, literatura, cultura, formación...llaman un año más a la puerta de las personas mayores de 55 años con hambre de saber, hacer y conocer.