Gentío y buen tiempo en todo un atracón festivo

El septiembre oñatiarra no da tregua y este fin de semana tampoco ha defraudado. Los Sanmartines, la edición más 'marchosa' de la Mendi Martxa, ... el festival solidario Renhacer, y un caluroso 'Haurren Eguna' han vuelto a demostrar que en septiembre Oñati es un planazo y si el tiempo acompaña más aún.

El derroche de folklore, colorido e ilusión de casi seiscientos dantzaris txikis el domingo estuvo precedido de otras citas igual de multitudinarias el sábado. El décimo cumpleaños de la Mendi Martxa fue realmente 'de altura' convocando a 1.200 mendizales no solo por el espectacular entorno natural, también en el casco histórico con los conciertos de Anuk eta Elene, Iruzta y la elektrotxaranga Zutik.

Arantzazu también se vistió de fiesta con el festival solidario Renhacer para la investigación de las enfermedades raras. La cita impulsada por la Fundación Columbus, congregó a numeroso público (entre el que no pasó desapercibido el conocido actor Miguel Angel Silvestre) que disfrutó de todo un conciertazo con el Orfeón Donostiarra, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y un elenco internacional de solistas sobresalientes, como la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano María José Montiel, el tenor Jonathan Tetelman y el bajo George Andguladze.

San Martín también ha estado a la altura con Martintxo y Mojasoro compartiendo foto de familia con los bebés nacidos el último año y citas de tirón como el 'encierrico' de toritos hinchables, la feria de txakoli y citas deportivas, gastronómicas y musicales.

Pero la guinda la puso el domingo la edición 53 del Haurren Eguna. Los sonidos de txistus, gaitas y tamboriles, invadieron calles y plazas en toda una exhibición de folklore euskaldun bendecida por el sol.

Fue una jornada multitudinaria y también histórica, porque un grupo mixto de dantzaris oñatiarras estrenó vestimenta sin distinción de género en el marco del proceso hacia la igualdad que desarrolla Oñatz. Una indumentaria que fusiona la tradición de las euskal dantzak con la identidad local adaptando el faldellín que caracteriza las 'Korpus Dan-tzak' y dándole protagonismo al color blanco con los complementos en rojo.