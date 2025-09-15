Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Haurren Eguna. La anual fiesta de dantzaris txikis llenó de folklore y colorido el domingo las calles, con un grupo de niños y niñas de Oñatz estrenando nueva vestimenta igualitaria. MARIAN

Oñati

Gentío y buen tiempo en todo un atracón festivo

Haurren Eguna, los Sanmartines, la Mendi Martxa y el festival solidario Renhacer han llenado de citas otro animado fin de semana

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

El septiembre oñatiarra no da tregua y este fin de semana tampoco ha defraudado. Los Sanmartines, la edición más 'marchosa' de la Mendi Martxa, ... el festival solidario Renhacer, y un caluroso 'Haurren Eguna' han vuelto a demostrar que en septiembre Oñati es un planazo y si el tiempo acompaña más aún.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

