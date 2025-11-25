Garbigune itinerante mañana en Olakua

M. G. OÑATI. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

Con la intención de potenciar la recogida selectiva de los residuos menos convencionales de una forma cómoda, el garbigune itinerante de la mancomunidad llega mañana a Olakua, instalándose frente al BM de 10.30 a 21.00. Podrá depositarse en el punto móvil una larga lista de residuos que exigen un tratamiento diferenciado, como cartuchos, CDs, bombillas, pilas, productos de limpieza, radiografías, fluorescentes o pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros artículos.