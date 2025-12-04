Ganbara, rumbo a Mallorca a dar el do de pecho en el concurso coral de Binissalem

Ganbara abesbatza vuela este viernes rumbo a Mallorca «ilusionada y con unas ganas tremendas de hacerlo bien». Las laureadas voces que dirige Aitor Biain ... llevan meses preparando el certamen coral de Binissalem y están deseando disfrutar de la adrenalina de la competición.

«La verdad es que está siendo un trimestre muy potente y hemos trabajo mucho. Queremos hacer un buen papel y disfrutar de la experiencia. Es un nuevo reto y, además, aprovechando que el lunes es festivo enlazamos una jornada de ocio para conocer la zona, lo que siempre es un aliciente más».

La expedición integrada por 40 personas viajará en autobús hasta Bilbao para coger el avión que les llevará a las islas baleares. Algunos volarán temprano, para aprovechar el día y estar en el acto inaugural, y otros lo harán de noche, apurando la jornada laboral.

El certamen propiamente dicho arrancará este sábado. Será la cuarta edición de un concurso que en pocos años se ha consolidado en el calendario musical balear y que homenajea al compositor y pedagogo mallorquín Baltasar Bibiloni.

Ocho formaciones en liza

La iglesia de Santa María de Robines será el escenario de las actuaciones de las 8 formaciones participantes. Ganbara, única representantes euskaldun, estará acompañada por Ars Nova (Xàbia), Pequeñas Voces de la Alhambra (Granada), el Coro de Mujeres de la UIB, Coro Sons (Manresa), Coro Encuentro (Barcelona), Coro Sinfonía (Torrevella), y el Coro de Cámara Oriol Martorellons (Barcelona).

La competición empezará este viernes, con cuatro actuaciones matinales —a partir de las 11.30 h— y otras cuatro por la tarde, a las 16.30 h. El domingo, también a las 11.30 h, actuarán los coros clasificados y, una vez terminado el concierto, el jurado hará público el veredicto.

El tribunal estará formado por cinco profesionales de prestigio del panorama coral: Enrique Azurza, César Reda, Maria Camps, Andrew Hallock y Ane Legarreta. Los premios incluyen dos categorías: coros adultos (con recompensas de 3.000 y 2.000 euros) y coros infantiles (dotados con 2.000 y 1.500 euros), además de los galardones a mejor director o directora y el premio del público.