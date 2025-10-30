Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Onati

Ekintzaileentzat prestakuntza tailer ziklo berria antolatu du Mankomunitateak

M.G.

oñati.

Osteguna, 30 urria 2025, 20:32

Comenta

Debagoienean jarduera ekonomiko bat abian jartzeko asmoa duten pertsonei zuzenduta 'Ekin Debagoienean' prestakuntza tailerrak antolatu ditu Mankomunitateko Garapen Agentziak.

Negozioa martxan jarri aurretik kontutan hartu behar direnak landuko dira bereziki, ekiteko dauden laguntzez, produktuen prezioak, irabazi marjinak eta bestelakoak kalkulatzeko argibideak, negozio bat muntatzeko dauden aukera juridikoak edota Gizarte Segurantzaren funtzionamendua, Autonomoen erregimena eta Ogasunaren aurrean egin beharreko tramiteen ingurukoak azalduko dira, besteak beste.

Lau tailer antolatu dira guztira, azaroaren 20an eta 27an bina emango direlarik.Informaziorako Debagoieneko Mankomunitateko telefonora deitu daiteke: 943 793 090 zenbakira. Prestakuntza tailerretan parte hartzeko izen-ematea mankomunitatearen web atarian sartuta egin behar da (www.debagoiena.eus).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ekintzaileentzat prestakuntza tailer ziklo berria antolatu du Mankomunitateak