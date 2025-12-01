Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Las ediles jeltzales Amaia y Eva.

Onati

EAJ-PNV valora positivamente el preacuerdo en el conflicto laboral de la limpieza viaria

Califican el proceso de negociación como «largo y complejo», pero consideran que «las mejoras alcanzadas son importantes»

M. G.

OÑATI.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

El grupo municipal de EAJ-PNV ha valorado de forma «muy positiva» el preacuerdo alcanzado con el personal de limpieza del Ayuntamiento, tras un largo proceso.

«El pacto permitirá implantar algunas de las demandas que el propio colectivo venía planteando desde hace tiempo, mejorando las condiciones laborales del personal municipal» señalan en una nota.

La portavoz jeltzale, Amaia Erostarbe, ha destacado que «estamos contentos de que finalmente haya un preacuerdo entre personal municipal de limpieza y Ayuntamiento, que consideramos necesario. Es cierto que el proceso se ha alargado más de lo necesario y que la plantilla ha tenido que hacer un gran esfuerzo, pero al final se ha conseguido salir adelante» relata.

Erostarbe ha subrayado que, «tras las primeras reuniones, y en un intento de evitar la huelga antes de su inicio» , EAJ-PNV trasladó al equipo de gobierno su propuesta de «aceptar las demandas de tipo organizativo de los barrenderos».

Según Erostarbe, «hemos trabajado con una idea muy clara: mejorar las condiciones laborales del personal municipal de la limpieza viaria. Quienes cuidan y mantienen limpios nuestros espacios públicos merecen también condiciones de trabajo dignas» asegura.

Pese a que el proceso de negociación «ha sido largo y en algunos momentos complejo», la portavoz ha insistido en que «las mejoras alcanzadas son importantes y beneficiosas para todos y todas. Desde EAJ-PNV valoramos muy positivamente el preacuerdo, aunque haya llegado más tarde de lo deseado. Este preacuerdo demuestra que el diálogo y la colaboración son el camino para avanzar».

Entre las principales mejoras destacan «la reorganización del horario laboral para permitir más jornadas de descanso, así como la transformación de dos puestos de peón de limpieza viaria por peones conductores, para garantizar el uso de las máquinas barredoras en todos los turnos».

