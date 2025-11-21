«Donar sangre es una de las mayores muestras de solidaridad y altruismo»

El acto de reconocimiento celebrado en la facultad de Enpresagintza contó con la presencia de once de los trece oñatiarras distinguidos.

La sangre es un recurso insustituible y vital. Cada día, miles de personas en hospitales de todo el mundo la necesitan para cirugías complejas, tratamientos contra el cáncer, accidentes graves o trasplantes de órganos. La única forma de obtenerla es a través de la generosidad de quienes deciden donar de forma altruista y periódica. De personas como las que ayer por la tarde fueron distinguidas por su fidelidad.

Mari Carmen Bikuña, Juan Cruz Kortabarria, Iñigo Díaz, Patricia Dorado, Alazne Korta, Marijo Mendizabal, Amaia Osa, Garikoitz Rivera, Asier Urzelai y Edurne Galdos recibieron la insignia de plata por haber alcanzado las 25 donaciones. Y Eli Reinstadler, Ikerne Urteaga y Aitor Ugalde, la de oro, por donar 40 veces en el caso de las mujeres y 50 en el de los hombres.

Donar sangre no solo es un acto de solidaridad, sino también un pilar fundamental de nuestro sistema de salud. Con cada donación se pueden salvar hasta tres vidas. Es un acto rápido y seguro que tiene un impacto directo e inmediato en la vida de los demás.

Ayer por la tarde tocaba cita, y también un sencillo acto de reconocimiento para visibilizar la importancia del altruista gesto, y animar a sumarse a él.

La asociación local lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de un relevo generacional. Un mensaje que volvieron a destacar. «Para donar sangre no hay que tener dotes excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para otros», señaló Lorea Biain. «Es un mensaje que tenemos que hacer llegar a la sociedad porque 3 de cada 4 personas necesitaremos en algún momento de nuestra vida algún componente de la sangre. No hay ninguna técnica que pueda sustituirla, ni inteligencia artificial ni nada, por eso es tan importante vuestro compromiso y generosidad, sois un ejemplo para la sociedad y el resto de donantes», les dijo a los homenajeados.

Destacó el incremento los últimos años del número de bolsas de sangre, pero también que el de nuevos donantes está diminuyendo. El año pasado se sumaron 25 personas a este sencillo y valioso gesto y en 2025 llevamos 14. Os animo a socializar lo que hacéis, para ver si conseguimos darle un empujón a este dato animando a los jóvenes a donar». Biain despidió el acto con un emocionado recuerdo a Pili Irazabal, fallecida el pasado junio y que durante muchos años hizo un gran trabajo en el seno de la asociación oñatiarra de donantes de sangre.