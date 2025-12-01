La cuenta atrás del carnaval comienza con la convocatoria a disfrutarlos bailando

El día grande del carnaval oñatiarra será el 14 de febrero y la cuenta atrás para disfrutarlo bailando ya ha comenzado. Con la Navidad todavía ... llamando a la puerta, hablar de los aratustes se hace extraño, pero Oñatiko Inauteri Taldea levanta ya el telón carnavalero con la convocatoria de ensayos.

El colectivo que capitanea Oñatz iniciará el martes que viene (19.00 horas) los ensayos de las coreografías del carnaval oñatiarra.

El próximo año, el sábado regular cae el 14 de febrero, y las personas que quieran participar en la mascarada tendrán dos citas semanales de ensayos para elegir, en la sede de Oñatz, en Eltzia. Los martes a las 19.00, y los sábados, a las 12.00 del mediodía.

Oñatiko Inauteria inició su andadura en 2013 y desde entonces no ha parado de crecer aunando de folklore, música, tradición, jolgorio e historia. El sábado regular tiene idiosincrasia y sabor oñatiarra.

Desde la organización recuerdan que la edad mínima para participar en la comparsa es 18 años (nacidos y nacidas en 2008 o con anterioridad), y que, a quienes no les guste bailar, tienen la oportunidad de involucrarse en la fiesta dando vida a diversos personaje.

El carnaval «made in Oñati», con escenografía y composiciones propias, es ya un imprescindible de la programación. El conde y la condesa y los chocolateros volverán a desfilar por las calles junto a personajes típicos, danzas, vestuario y escenografía autóctona. La cuenta atrás está a punto de empezar. El carnaval calienta motores antes incluso de que lo haga la Navidad.