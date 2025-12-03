26 comercios tratarán de conquistar a público y jurado con sus escaparates

M. G. Oñati. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Veintiséis, ese el número de comercios que se ha animado a tratar de conquistar a público y jurado a través de cristal. El departamento de socioeconomía del Ayuntamiento ha dado a conocer el listado de participantes que concurrirán al certamen de escaparates de Navidad, todo un clásico, que fallará premios el día 18. al mediodía

El jurado repartirá tres premios de 500, 300 y 200 euros y el público dos, el denominado «popular» de siempre (500 euros) y el infantil (300 euros). Además, se consolida la partida para premiar con 50 euros a todos los comercios que participen en el certamen para reconocer su trabajo e impulsar la participación, que había decaído bastante. El año pasado participaron 23 establecimientos y este serán 26.

Tanto los votantes adultos que podrán votaren la web municipal, con códigos QR que habrá en cada comercio y a través de Kontzejupetik, como los txikis, que podrán hacerlo en urnas que se instalarán en el gazteleku y la ludoteca Txaloka, participarán en el sorteo de un vale de compras en los comercios de Oñati, de 100 euros.

La decoración navideña deberán mantenerse, como mínimo, del 9 al 31 de diciembre. Los comerciantes tratarán de buscar la fórmula con la que captar la atención de la gente y el jurado. El jurado, por su parte, valorará "la composición, iluminación, coloridad y originalidad de los escaparates» para designar los galardones.

Listado de participantes

Los veintiséis establecimientos participantes por orden alfabético son: Amalur belar denda; Andrea Azkoaga interiorista; Ane mertzeria; Aramburu margoak drogeria; Arkauz optika audiologia; Arregi elektragailuak; Barue interiorismoa; Bellotza loradenda; Bien etre; Igga estudio; Haritza liburudenda; Kimu-Urtxin loradenda; Kuttun lentzeria; Luar arropa denda; Maibi dekorazioa eta ehungintza; Marku arropa denda; Mendizabal kirol-denda; Optikapro Plazaola; Oreka, reforma e Interiorismo; Plaxadon, Plazaola argazkiak; Salón de belleza Begoña; Sesiñena ile-apaindegia; Sua bitxiak; Sustrai fruta denda (San Lorentzo); Trikitx y Txokolateixia.