La colección de cuentos ilustrados 'Mila modu' crece con dos entrañables relatos

Forman el tándem perfecto por su complicidad creativa y de conexión madre e hija. Hablamos de Lukene Igartua e Izar Mendiola que este viernes ( ... 18.00 horas, Kultur Etxea) alumbran dos nuevos cuentos ilustrados de la colección 'Mila Modu', un «sueño» que ambas hicieron realidad juntas hace un año y, tras la buena acogida, sigue adelante.

La inquietud literaria que Igartua guardó durante mucho tiempo en un cajón y el arte como diseñadora de Izar vuelven a fundirse en 'Koloreena' y 'Torreko zubiarena'. Dos cuentos «muy especiales» porque se han gestado «en casa, en familia», y no solo a nivel creativo (con las letras de Lukene y los dibujos y maquetación de Izar) también en el terreno emocional.

Si con el título de la colección 'Mila Modu' rindieron homenaje a su hermana y tía, Mila, que fue quien les inculcó el gusanillo de la lectura y el arte, en la nueva entrega se inspiran en su madre y abuela Dolores, ya fallecida, y en su hijo y hermano Urdin.

En el primero de los casos para que no se pierdan antiguas historias de la tradición oral, y en el segundo para dar visibilidad a las personas con diversidad funcional y cognitiva.

Es una colección muy personal, hecha con mucho cariño y por eso están igual de ilusionadas que en su debut y con la responsabilidad añadida de volver a estar a la altura.

«Estamos muy contentas con la acogida que tuvieron los dos primeros libros ('Txorimaloarena' y 'Haitzeko zuloarena') y esperamos que estos también gusten a los niños y niñas. Hemos recibido numerosos mensajes diciendo que han disfrutado de los cuentos» relatan.

Guiño a la tradición oral rural

Tres de los relatos de la colección son creación de Lukene, pero 'Torreko zubiarena', procede de la tradición oral. «Nuestra madre Dolores nos lo contaba tal y como ella lo había escuchado en su caserío natal: Dolaetxe. Ese relato es la base narrativa de la versión que hemos creado nosotras» explica Igartua.

«Es un cuento que se contaba en nuestros caseríos para explicar la construcción del puente de Torreauzo. Nos hace ilusión pensar que vamos a aportar un granito de arena en la conservación y conocimiento de este relato».

Recoge como un invierno, las inundaciones se llevan el puente en Torreauzo, y los vecinos tienen que mojarse los pies para poder cruzar el río. «Los gentiles bajarán del monte para hacer el puente tras cerrar un trato con la abuela de la Torre» adelanta.

'Koloreena' habla del valor de la inclusión. «A la hora de hablar de diversidad y accesibilidad el protagonista es mi hijo Urdin. Hemos querido dar visibilidad a su día a día en un entorno tan normal como es una excursión escolar. Pero cualquier situación normal necesita soluciones diferentes cuando hablamos de personas con diversidad funcional y cognitiva», recuerda al respecto Igartua.

En la excursión conocerán los rincones de Arantzazu a través de los colores. Tanto los colores como los niños y niñas son diversos y este grupo de chicos y chicas demostrará que saben afrontar esta diversidad con naturalidad, cuando ayudan a superar las dificultades de un amigo con discapacidad intelectual y movilidad reducida».

Cuando Lukene le propuso a Izar que le ayudase a publicar 'Txorimaloarena' ilustrando la historia, la joven estaba estudiando diseño en Madrid. Ahora ya está graduada y realizando proyectos por su cuenta, pero la ilusión y el compromiso son los mismos. «El diseño de los cuentos sigue la misma base que los dos anteriores, para seguir con la estética de la colección», relata Mendiola, que quiere seguir abordando proyectos por su cuenta pero también busca trabajo en estudios de diseño.

De momento, la colección de cuentos ilustrados 'Mila modu' sigue creciendo y no descartan nuevas entregas. «La idea de ir recuperando cuentos de la tradición oral que se están perdiendo me parece bonita», explica Igartua. Lo que sí es seguro es que este año estarán en la Azoka de Durango, en el stand 30, que es el de las autoproducciones, y también en el mercadillo oñatiarra de Navidad el 21 de diciembre.

Los cuentos estarán a la venta en las librerías de Oñati y pueden solicitarse también por email: milabilduma@gmail.com e instagram @milabilduma.