Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Lukene e Izar, madre e hija, con los dos nuevos cuentos que han alumbrado juntas y presentan este viernes. MARIAN

Oñati

La colección de cuentos ilustrados 'Mila modu' crece con dos entrañables relatos

Lukene Igartua e Izar Mendiola presentan este viernes en Kultur Etxea 'Koloreena' y 'Torreko zubiarena', que llevarán a Durangoko azoka

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Forman el tándem perfecto por su complicidad creativa y de conexión madre e hija. Hablamos de Lukene Igartua e Izar Mendiola que este viernes ( ... 18.00 horas, Kultur Etxea) alumbran dos nuevos cuentos ilustrados de la colección 'Mila Modu', un «sueño» que ambas hicieron realidad juntas hace un año y, tras la buena acogida, sigue adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La colección de cuentos ilustrados 'Mila modu' crece con dos entrañables relatos

La colección de cuentos ilustrados &#039;Mila modu&#039; crece con dos entrañables relatos