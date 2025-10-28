Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Onati

Cita para compartir las conclusiones iniciales del diagnóstico sobre la realidad LGTBIQ+

El departamento de igualdad invita a participar en el encuentro que tendrá lugar mañana a las 14.30

M. G.

oÑATI.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El diagnóstico para conocer la realidad y las vivencias de las personas LGTBIQ+ de Oñati; sus necesidades y demandas, los obstáculos que tienen y las vías para hacerles frente, entra en su recta final. Y con el objeto de compartir y debatir las conclusiones iniciales y los retos de cara al futuro, el departameno de igualdad del Ayuntamiento ha convocado una sesion informativa mañana a partir de las 14.30 horas que exige inscripción previa en el crreo electrónico lgtbiq@onati.eus.

Bajo la coordinación de la cooperativa Sudergintza desde principio de año se han llevado a cabo cuestionarios, entrevistas, sesiones de trabajo en grupo..., y con toda esa información, el Ayuntamiento dispone ya de una serie de conclusiones iniciales que quieren compartir con la comunidad LGTBIQ+ antes de redactar el informe final.

No en vano el diagnóstico servirá de base para las políticas municipales LGTBIQ+, definiendo una serie de actuaciones. Se ha buscado una lectura detallada de las realidades existentes para poder diseñar acciones que mejoren las condiciones de vida del colectivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9 Fallece José Manuel Ochotorena
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cita para compartir las conclusiones iniciales del diagnóstico sobre la realidad LGTBIQ+