Cita para compartir las conclusiones iniciales del diagnóstico sobre la realidad LGTBIQ+

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

El diagnóstico para conocer la realidad y las vivencias de las personas LGTBIQ+ de Oñati; sus necesidades y demandas, los obstáculos que tienen y las vías para hacerles frente, entra en su recta final. Y con el objeto de compartir y debatir las conclusiones iniciales y los retos de cara al futuro, el departameno de igualdad del Ayuntamiento ha convocado una sesion informativa mañana a partir de las 14.30 horas que exige inscripción previa en el crreo electrónico lgtbiq@onati.eus.

Bajo la coordinación de la cooperativa Sudergintza desde principio de año se han llevado a cabo cuestionarios, entrevistas, sesiones de trabajo en grupo..., y con toda esa información, el Ayuntamiento dispone ya de una serie de conclusiones iniciales que quieren compartir con la comunidad LGTBIQ+ antes de redactar el informe final.

No en vano el diagnóstico servirá de base para las políticas municipales LGTBIQ+, definiendo una serie de actuaciones. Se ha buscado una lectura detallada de las realidades existentes para poder diseñar acciones que mejoren las condiciones de vida del colectivo.