Chocolatada, teatro, cantos y trivial para celebrar y reivindicar 'Euskararen Eguna'

M. G. oñati. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

'Euskararen Eguna' pone cada 3 de diciembre la reivindicación de la lengua en la calle y este año tampoco faltarán citas en un programa organizado por distintos departamentos del Ayuntamiento, los centros escolares y las asociaciones de padres y madres.

El pistoletazo de salida lo dará el lunes la obra de teatro 'Ai, gure juaneteak'. Por la mañana (12.00 horas) el alumnado de Bachillerato de todos los centros escolares disfrutará de la pieza que la compañía Tartean repetirá luego para todos públicos (19.00 horas) en Santa Ana. Una obra en la que juegan con la rima, reinterpretando las letras de canciones de Mikel Laboa. «Han pasados décadas desde que se compusieron esas canciones y no han perdido la fuerza y la emoción de entonces. Y precisamente por eso, porque son parte imprescindible de nuestro patrimonio emocional, hemos tenido la valentía de reestructurarlas, de recodificarlas» explican desde Tartean.

El miércoles, de 12.00 a 14.00, el gazteleku acogerá el concurso 'Appa hi!', de estilo trivial. La jornada se completará con la fiesta familiar que organizan en la plaza las asociaciones de padres y madres con chocolatada, venta de bizcochos y cantos (18.00 ). Además la Biblioteca montará un expositor con algunas de la novedades que podrá disfrutarse en la azoka de Durango.