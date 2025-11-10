Charla sobre cómo prevenir y tratar las lesiones de escalada

M. G. OÑATI. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

«Conocimiento, tratamiento y prevención de las lesiones de escalada». Este es el título de la charla que al fisioterapeuta Andoni Ormazabal, ofrecerá hoy. a las 19.00 horas, en Kultur Etxea en el marco de las actividades de la Quincena de Montaña.

El fisio de la EMF (federación vasca de montaña) y FEDME (federación española de montaña y alpinismo) tiene más de 25 años de experiencia clínica y ha convertido al centro atxabaltarra Ekin, en una referencia en el tratamiento de lesiones de escalada, como prueba el hecho de que figuras internacionales como Sean Villanueva o Nico Favresse, por ejemplo, hayan pasado por su manos.