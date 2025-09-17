El certamen de pintura al aire libre volverá a llenar de artistas las calles

El certamen de pintura al aire libre volverá a convertir el domingo las calles en un gigantesco estudio. Caballetes, lienzos, pinceles, espátulas y óleos compartirán protagonismo con un buen número de citas socioculturales y deportivas en la intensa antesala festiva.

Las y los aficionados a la pintura tienen una cita con el vigésimo primer certamen de pintura al aire libre organizado por OMT (Oñatiko Margo Taldea).

Desde primera hora de la mañana los pintores irán tomando con sus caballetes los distintos txokos del casco urbano y de fuera de él, convirtiéndose ellos mismos con sus pinceladas de arte en protagonistas.

La técnica y el tema a emplear es libre, pero el lienzo (que deberá sellarse de 09.00 a 11.00 horas) tiene que ser obligatoriamente rígido. Los distintos soportes podrán presentarse preparados para trabajar, pero en ningún caso serán admitidos bocetos, dibujos y otras señales sobre los mismos.

Las obras deberán entregarse de 13.00 a 14.00 horas en kultur etxea y la entrega de premios será a las 14.30 horas.

Exposición y premios

Como incentivo, todas las obras que concurran al certamen podrán ser contempladas por el público en la exposición que hasta el 10 de octubre podrá visitarse en la sala de exposiciones de la casa de cultura.

En total, se repartirán 2.190 euros en premios. 800 euros para el ganador, 500 para el segundo clasificado, 400 para el tercero y 300 para el primer clasificado local que no figure entre los tres primeros.

Se han establecido además tres reconocimientos para los menores de 16 años con el objeto de fomentar su participación en el concurso de pintura. El mejor trabajo se llevará 100 euros y un premio, y el segundo 60 y el tercero 30 euros respectivamente, junto a sendos galardones. Según establecen las bases, si no se apreciara suficiente calidad en las obras presentadas, algún premio podría declararse desierto.