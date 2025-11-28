Cerca de 200 jóvenes atletas al trote mañana en el cross escolar de San Martín

M. G. OÑATI. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Competición, convivencia y ocio se darán cita mañana en el parque de San Martín. La sección de atletismo del Aloña Mendi organiza un cross escolar que convocará a cerca de 200 atletas en la antaño popular arboleda.

Habrá seis pruebas, la última de ellas a las 11.15 horas. Las y los deportistas benjamines cubrirán 700 metros, los alevines 1.400 y los infantiles 2.100 metros.

Las primeras en completar el circuito de hierba de la histórica arboleda de San Martín (10.00 horas) serán las benjaminas, seguidas de los benjamines (10.15). Luego saldrán los alevines (a las 10.30 las chicas y a las 10.45 los chicos) y finalmente las y los infantiles (11.00 y 11.15 respectivamente).

Además de representantes de Oñati y la comarca han confirmado su presencias escolares de Tolosa, Ordizia, Errenteria, Zumaia, Zegama o Lazkao, entre otras localidades.

La organización confía que el tiempo ayude, y de esta forma tanto atletas como público, principalmente del entorno familiar, pasen una buena mañana en la arboleda de San Martín. Asimismo invitan a acercarse a ver las pruebas y animar a los jóvenes atletas locales.

La primera edición del cross escolar celebrada en enero fue un éxito y el Aloña ha decidido repetir en tareas organizativas, pero adelantando la fecha en el calendario porque en enero algunos ya están centrados en la temporada de pista. La entrega de premios será en torno a las 11.30 horas.