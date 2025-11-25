Castañada en Pake Leku y mus en Lagun Leku

M. G. OÑATI. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

La asociación de jubilados Pake Leku no para y esta tarde se viste nuevamente de fiesta con uno de los productos estrella del otoño. Decenas de kilos de castañas serán asadas en la cita que organizan en torno a la festividad de San Andrés, preservando antiguas tradiciones. La castañada dará comienzo a las 18.30 con tickets (2 euros) a la venta en la taberna del Hogar del Jubilado.

Y si en Pake Leku olerá a castañas, Lagun Leku cita a las y los aficionados al carteo, a las 17.00 horas organizando un campeonato de mus.