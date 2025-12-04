Campeonato de ajedrez del partidas rápidas el domingo en el gazteleku

M. G. oñati. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Los estrategas del damero tienen una cita el domingo, a las 9.00, con el campeonato de ajedrez de partidas rápidas del Gazteleku, que celebrará su trigésimoprimera edición. El sistema de juego será el suizo a seis vueltas, con un tiempo límite por partida de 13 minutos y 2 segundos. El ganador se embolsará 200 euros, el segundo clasificado 175 y el tercero 150 euros. También serán premiados los primeros júnior masculino y femenino, con 75 euros. Habrá asimismo recompensa, de 80 euros para el primer oñatiarra y 50 euros para los primeros júniors locales masculino y femenino.