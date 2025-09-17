Bolos, tiro con arco y mus, tres propuestas de tirón con un público fiel

M. G. OÑATI. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La agenda del próximo fin de semana ofrecerá tres campeonatos de tirón: el de mus, el de bolos y la exhibición de tiro con arco.

Los muslaris tienen una cita el sábado con la décimo sexta edición del campeonato de mus de San Miguel que se disputará en la plazoleta de Portu, abierto tanto a parejas aficionadas a las cartas oñatiarras como foráneas. La inscripción (30 euros) podrá realizarse de 15.45 a 16.15 horas. En total se repartirán 1.700 euros en metálico y premios, 800 a la pareja ganadora, 400 a la segunda, 200 a la tercera y 100 a la cuarta. Además la mejor pareja local recibirá 200 euros.

El domingo, a partir de las 15.30 horas, le llegará el turno el campeonato local de bolos que anualmente organiza la sociedad Kurtze-Baltz en la arboleda de San Martín, preservando una tradición de las fiestas de antaño que todavía se mantiene en cartel.

San Martín albergará, asimismo, desde las 17.00 horas una exhibición de tiro con arco organizada por Txantxiku Arkulariak, abierta a todos los que quieran conocer mejor o probar una disciplina en la que lo importante es la concentración y serenidad a la hora de deslizar la flecha entre los dedos.