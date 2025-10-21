Bizi hadi en el campeonato de Euskadi de duatlón

Martes, 21 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Bizi hadi no para de dar pasos por la inclusión. Galdakao acogió el domingo el Campeonato de Euskadi de duatlón y el equipo oñatiarra no faltó a la cita, sumando éxitos y dando nuevos pasos por la igualdad de oportunidades en el deporte. Las medallas son un premio al tesíon y constancia de los deportistas adaptados, pero más aún la sensibilización, llevar a las calles, y en este caso a un Campeonato de Euskadi, la importancia del deporte adaptado como herramienta de salud, bienestar e integración social.