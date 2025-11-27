La banda sonora oñatiarra de 'Gaua' y la introducción al filme de Urkijo, un reclamo de cine

OñatiLa banda sonora oñatiarra de 'Gaua' y la introducción al filme de Urkijo, un reclamo de cine
El director gasteiztarra estará este viernes (22.00) presentando la película que cuenta con la participación de Ganbara
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:50
Poder dialogar sobre una película, el proceso creativo y sus experiencias detrás de la pantalla con el director del filme que vas a ver, siempre ... es un plus. Un lujo que esta noche se enriquece con el hecho de que la banda sonora de 'Gaua', la propuesta cinematográfica de este fin de semana en la agenda cultural, tenga ingredientes oñatiarras.
Paul Urkijo estará este viernes a las 22.00 horas en Kultur Etxea, presentando su tercer largometraje tras los éxitos de 'Errementari' e 'Irati' (la película en euskera más taquillera de la historia) en el que sigue buceando en la mitología euskaldun.
Un cine que bebe de las historias que le contaban sus abuelos y lo hace, además, en la lengua en la que las escuchó, en euskera. Paul Urkijo ambienta 'Gaua' en el S. XVII en plena caza de brujas. La narración sigue a Kattalin, una joven que huye del maltrato de su marido y se adentra en la oscuridad del bosque, donde se encuentra con tres mujeres que lavan la ropa y comparten historias de brujería que han tenido lugar en la villa. La protagonista descubre que forma parte de esas historias y que su forma de proceder será fundamental para hacer avanzar la trama.
Un filme de brujas, mitos, criaturas fantásticas y akelarres con un potente mensaje feminista de fondo que tiene el aliciente de disfrutar de las voces de Ganbara. La coral oñatiarra participa en la banda sonora compuesta por Arantzazu Calleja y Maite Arroitajauregi poniendo voz a 18 piezas musicales.
No es la primera vez que trabajan con el equipo de Urkijo, ya participaron en la exitosa 'Irati', y le están cogiendo el gustillo a proyectos cinematográficos: 'Karmele', 'Rich Flu'...
Tras la grabación el coro oñatiarra ya se mostró «muy contento y satisfecho con el resultado» además de por la experiencia, y el estreno del filme en salas no ha hecho más que acrecentar es satisfacción.
