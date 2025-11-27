Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las voces de Ganbara Abesbatza con Paul Urkijo y su equipo tras la grabación de la música de la banda sonora.

Oñati

La banda sonora oñatiarra de 'Gaua' y la introducción al filme de Urkijo, un reclamo de cine

El director gasteiztarra estará este viernes (22.00) presentando la película que cuenta con la participación de Ganbara

Marian González Lizarralde

Oñati

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Poder dialogar sobre una película, el proceso creativo y sus experiencias detrás de la pantalla con el director del filme que vas a ver, siempre ... es un plus. Un lujo que esta noche se enriquece con el hecho de que la banda sonora de 'Gaua', la propuesta cinematográfica de este fin de semana en la agenda cultural, tenga ingredientes oñatiarras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

