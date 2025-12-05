El Ayuntamiento ofrecerá un servicio de asesoría psicológica a personas de entre 16 y 30 años

El Ayuntamiento pondrá el foco en la salud mental de los jóvenes con un proyecto piloto de asesoramiento psicológico en la franja de edad ... de 16 a 30 años. Se trata de un servicio gratuito que se pondrá en marcha de enero a a julio y si la valoración es positiva podría consolidarse como una prestación municipal más.

«Queremos que sea una apuesta a largo plazo» señalan desde el departamento de juventud, que tiene claro que «la salud es uno de los pilares básicos del bienestar y que el bloqueo en la sanidad pública afecta directamente a las personas jóvenes».

Consideran que «están sufriendo las consecuencias de la pandemia y de la vida actual: la incertidumbre, el exceso de noticias negativas, el distanciamiento social y familiar, el uso excesivo de las pantallas, la crisis económica... Problemas que tienen un impacto directo tanto en la salud mental como emocional» .

Aunque el servicio está dirigido a la población de entre 16 y30 años, sus tutores y progenitores también podrán recibir asesoramiento.

«Las sesiones se realizarán tanto de manera individual como en grupo y será posible organizar también sesiones guiadas por un psicólogo» adelantan.

Salud mental y emocional

El servicio de asesoramiento psicológico está preparado para tratar temas tales como la salud mental, la salud emocional, el autocuidado, trastornos del comportamiento alimentario, situaciones de dependencia, las relaciones familiares y sociales.

La profesional que guiará las sesiones, será la psicóloga oñatiarra Jone Galdós y lo hará en el local municipal de San Juan kale, en principio, una vez por semana, los jueves por la tarde de 16.00 a 18.00 horas.

Desde el consistorio aclaran que podrán prestarse «un máximo de cinco sesiones por usuarios» y que el objetivo es «ofrecer orientación, no terapia». Las citas serán presenciales, pero cuando no sea posible podrán realizarse también en formato online.

El servicio se propone como un espacio seguro en el que expresar inquietudes y recibir el asesoramiento y atención para mejorar el autocuidado y la autoestima, la gestión del estrés, la soledad, las relaciones familiares, los trastornos alimentarios, etc. Un lugar en el que trabajar desde « la cercanía y la honestidad, garantizando en todo momento la confidencialidad» destacan desde juventud. Funcionará con cita previa: gazteaholkularitza@onati.eus y el teléfono 688 815 351.

«El proyecto piloto funcionará hasta julio. Luego se llevará a cabo una valoración para medir si el servicio responde a las necesidades existentes y ayudar a diseñar estrategias de prevención adecuadas» concluyen desde el departamento de juventud.