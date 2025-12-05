Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oñati

El Ayuntamiento ofrecerá un servicio de asesoría psicológica a personas de entre 16 y 30 años

Se trata de una prueba piloto que estará en marcha de enero a julio, y en caso de que funcione podría consolidarse

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:32

El Ayuntamiento pondrá el foco en la salud mental de los jóvenes con un proyecto piloto de asesoramiento psicológico en la franja de edad ... de 16 a 30 años. Se trata de un servicio gratuito que se pondrá en marcha de enero a a julio y si la valoración es positiva podría consolidarse como una prestación municipal más.

