Delicatessen culinarias en forma de 'micopintxo' de una anterior edición.

Onati

Las asociaciones de Arantzazu invitan a disfrutar del micopote el próximo sábado

Además de degustar delicias culinarias, habrá ocasión de conocer mejor el mundo de la micología

M. G.

OÑATI.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

La infinita paleta de colores del otoño, las setas y la gastronomía configuran un «planazo» para disfrutar del entorno de Arantzazu, que el próximo sábado se condensará en el ya popular 'micopoteo'.

La asociación Arantzazuko Adiskideak, Arantzazulab y el Parketxe, con la colaboración del Ayuntamiento de Oñati y los restaurantes Goiko-Benta, Iraipe Hotel Santuario de Arantzazu, Sindika y Zelai Zabal vuelven a organizar una jornada micológica en la que además de poder degustar delicias culinarias preparadas por los restauradores del enclave con setas y hongos como principales materias primas, habrá ocasión de conocer más sobre el mundo de la micología en una charla.

«Esta edición contaremos con Esti Sarrionandia, experta micóloga de la Universidad del País Vasco,que hablará sobre las micorrizas –han avanzado–. Aunque los hongos (miko) no tienen raíces, tienen una estrecha relación con las raíces vegetales (riza) y es fascinante el mundo invisible de las redes complejas que se forman entre ellos» explican desde la organización.

«Nos adetraremos en la micología a partir de la definición del micopoteo, no para conocer su origen, sino para entender la importancia de los hongos y fijar las micorrizas en nuestro imaginario» relatan.

La recogida de setas está de moda y convertirlas en «delicatessen» también. y Arantzazu es un referente en ambos sentidos. La jornada comenzará a las 17.30 en Gandiaga Topagunea y las ruta gastrómica despegará hacia las 18.45 horas, Cada micopintxo tendrá un precio de 1,5 euros y el precio de la bebida será el habitual de cada restaurante.

