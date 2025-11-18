La asociación de donantes de sangre reconocerá el viernes a trece oñatiarras

M. G. oñati. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Hay cosas que cuestan muy poco y valen mucho, y donar sangre es una de ellas. Es un acto solidario con mayúsculas, y por eso la delegación oñatiarra agradece a todos los que hacen este gesto altruista, y anima a las nuevas generaciones a sumarse a él, en una semana que aunará la llamada a la donación y el agradecimiento.

El viernes, de 16.30 a 20.30 horas, se celebrará la mensual cita de extracciones de sangre en Enpresagintza, y a la vez, en un acto que tendrá lugar a las 18.00 horas, se premiará la actitud solidaria de trece donantes asiduos. Diez recibirán la insignia de plata por haber alcanzado las 25 donaciones; y tres la de oro (50 extracciones en caso de los hombres y 40 en el de las mujeres).

A partir de los 18 años ya se puede ser donante y un dato para no olvidar es que una única extracción puede salvar la vida de hasta tres personas y las transfusiones de sangre salvan una media de 75 vidas diarias. Todos podemos hacer algo para que se sigan salvando vidas diariamente. Sobre todo si tenemos en cuenta que la sangre ni puede fabricarse ni puede sustituirse por otro tratamiento, por eso es tan importante que la gente se haga donante.