El Aloña refuerza su liderato, gana al Segura y aprovecha el pinchazo de sus perseguidores

M. G. oñati. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Redonda, así ha sido la undécima jornada liguera para el preferente de fútbol del Aloña. No solo se impuso al Segura Aizkorri (3-0) en un duelo más apretado de lo que refleja el resultado final, es que además los pinchazos de Idiazabal y Getariako Keta, le permiten reforzar su liderato a falta de cuatro jornadas para el cierre de la primera vuelta liguera.

La ventaja sobre el Idiazabal, que empató (2-2) ante un Anaitasuna 'matagigantes', se amplía a tres puntos; mientras los getariarras, que también empataron (3-3 ante el Lagun Onak), están ya a seis.

Los de Unai Garai se aferran a la cabeza de la tabla tras una victoria muy trabajada porque el Segura vendió cara su derrota. De hecho, la ocasión más clara de la primera mitad fue suya, pero un paradón de Julen Navarro en el minuto 19 evitó un gol que hubiera puesto el partido cuesta arriba a los rojillos.

El Aloña llegaba más y mejor, pero sin acierto, hasta que Manex Guridi abrió la lata en el minuto 60. Un gol balsámico para los locales, que obligó a los visitantes a adelantar sus líneas en busca del empate, circunstancia de la que el Aloña sacó tajada en certeros contragolpes. Aitor Zubiagirre en el minuto 78 y Oier Gerreiro ya en el descuento, en el 93, redondeaban otra victoria de mérito: la novena. Y además volvían a acabar con la portería a cero. Así que la valoración del club no podía ser más positiva. «Ante un Segura muy sólido y combativo, nos hemos llevado tres puntos de oro. Y además el parón liguero del próximo fin de semana nos vendrá muy bien para ir recuperando las bajas que tenemos y preparar los partidos que quedan hasta fin de año».

El preferente de fútbol volverá a competición la jornada del día 13 al 14 con derbi comarcal, ya que los de Garai visitarán al UDA B en Ibarra. Luego despedirán el año recibiendo al siempre combativo Ilintxa en Azkoagain.