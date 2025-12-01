Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Onati

El Aloña refuerza su liderato, gana al Segura y aprovecha el pinchazo de sus perseguidores

El parón liguero del puente vendrá bien al preferente de fútbol para recargar pilas y recuperar efectivos

M. G.

oñati.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

Redonda, así ha sido la undécima jornada liguera para el preferente de fútbol del Aloña. No solo se impuso al Segura Aizkorri (3-0) en un duelo más apretado de lo que refleja el resultado final, es que además los pinchazos de Idiazabal y Getariako Keta, le permiten reforzar su liderato a falta de cuatro jornadas para el cierre de la primera vuelta liguera.

La ventaja sobre el Idiazabal, que empató (2-2) ante un Anaitasuna 'matagigantes', se amplía a tres puntos; mientras los getariarras, que también empataron (3-3 ante el Lagun Onak), están ya a seis.

Los de Unai Garai se aferran a la cabeza de la tabla tras una victoria muy trabajada porque el Segura vendió cara su derrota. De hecho, la ocasión más clara de la primera mitad fue suya, pero un paradón de Julen Navarro en el minuto 19 evitó un gol que hubiera puesto el partido cuesta arriba a los rojillos.

El Aloña llegaba más y mejor, pero sin acierto, hasta que Manex Guridi abrió la lata en el minuto 60. Un gol balsámico para los locales, que obligó a los visitantes a adelantar sus líneas en busca del empate, circunstancia de la que el Aloña sacó tajada en certeros contragolpes. Aitor Zubiagirre en el minuto 78 y Oier Gerreiro ya en el descuento, en el 93, redondeaban otra victoria de mérito: la novena. Y además volvían a acabar con la portería a cero. Así que la valoración del club no podía ser más positiva. «Ante un Segura muy sólido y combativo, nos hemos llevado tres puntos de oro. Y además el parón liguero del próximo fin de semana nos vendrá muy bien para ir recuperando las bajas que tenemos y preparar los partidos que quedan hasta fin de año».

El preferente de fútbol volverá a competición la jornada del día 13 al 14 con derbi comarcal, ya que los de Garai visitarán al UDA B en Ibarra. Luego despedirán el año recibiendo al siempre combativo Ilintxa en Azkoagain.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Aloña refuerza su liderato, gana al Segura y aprovecha el pinchazo de sus perseguidores