Aimar Erostarbe Ugarte. SMARTLOG

Onati

Aimar Erostarbe ficha por Smartlog Nest que destaca «su experiencia, talento y ambición»

A sus 22 años, llega al nuevo equipo ciclista aficionado procedente del Caja Rural Alea, donde ha demostrado calidad y versatilidad

Marian González Lizarralde

OÑATI.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

La temporada de estreno del equipo ciclista aficionado Smartlog Nest Cycling Team tendrá marcado sabor oñatiarra. Al bloque capitaneado por Jon Odriozola como manager, con Iñaki Mugarza como director deportivo y Enrike Alonso del área económica y financiera, se acaba de sumar como corredor Aimar Erostarbe.

La escuadra que combina formación y preparación para la proyección profesional de sus ciclistas, ofreciendo un entorno de alto rendimiento y aprendizaje continuo, ha anunciado oficialmente el fichaje del oñatiarra de 22 años procedente del Caja Rural Alea junto a otros tres nuevos corredores (los vizcaínos Marcos Merino y Josu Muga, y el alavés Diego Ruiz de Arcaute ).

El responsable deportivo, Iñaki Mugarza, valora muy positivamente estas incorporaciones y el cierre definitivo de la plantilla. «Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a estos cuatro corredores. Cada uno de ellos aporta experiencia, talento y ambición, y tienen todas las condiciones para contribuir al crecimiento del equipo. Con ellos completamos nuestra plantilla de 19 ciclistas, lo que nos permite afrontar la próxima temporada con un bloque sólido, enfocado en el desarrollo integral del talento ciclista, la formación y el ciclismo de alto rendimiento», añade.

Proyección profesional

Mugarza está convencido de que estas llegadas «reforzarán nuestro proyecto y potenciará la proyección profesional ciclista de todos los integrantes».

Sobre Aimar ha destacado que «tras su paso por el Caja Rural-Alea, llega para darle continuidad a su alto nivel. Después de superar una primera mitad de temporada complicada, completó un verano brillante, destacando en la Vuelta a Castilla-La Mancha y en la Vuelta a Salamanca». Valora que sea «un corredor versátil, capaz de rendir en cualquier terreno: sube, baja y rueda con solvencia, un auténtico todoterreno», concluye.

