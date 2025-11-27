AEK homenajeará este sábado en un simbólico acto a los impulsores de la primera Korrika

M. G. OÑATI. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

Tal y como ocurrió hace 45 años, las campanas volverán a repicar este sábado en Oñati en favor de la Korrika en un acto cargado de simbolismo y gratitud. Centenares de miles de personas han corrido incontables kilómetros desde 1980 en favor del euskera, no solo en Euskal Herria, también por todo el mundo gracias a la diáspora euskaldun. Pero los primeros kilómetros fueron oñatiarras y en torno a esa efemérides AEK ha organizado un acto institucional mañana al mediodía en la universidad Sancti Spiritus.

Una cita en la que rendir homenaje a los impulsores de la la actividad más multitudinaria que se celebra en favor del euskera, y a quienes participaron en aquella primera Korrika. Además presentarán el mensaje del acto: 'Esan baietz eta korri, ez gero, orain baizik' creado por el bertsolari Xabier Amuriza, autor también de la primera canción de la Korrika, y que incide en la necesidad de seguir dando pasos por el euskera.

La primera edición partió de las puertas de la Universidad el 29 de noviembre de 1980 a las 22.00 horas con el lema 'Zuk ere esan bai euskarari' y finalizó en Bilbao tras 1820 kilómetros de calor popular pese al frío y la nieve. Y es que una de las anécdotas de esa jornada, ya histórica, fueron los copos que empezaron a caer coincidiendo con el repique de campanas.