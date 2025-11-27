Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Onati

AEK homenajeará este sábado en un simbólico acto a los impulsores de la primera Korrika

M. G.

OÑATI.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Tal y como ocurrió hace 45 años, las campanas volverán a repicar este sábado en Oñati en favor de la Korrika en un acto cargado de simbolismo y gratitud. Centenares de miles de personas han corrido incontables kilómetros desde 1980 en favor del euskera, no solo en Euskal Herria, también por todo el mundo gracias a la diáspora euskaldun. Pero los primeros kilómetros fueron oñatiarras y en torno a esa efemérides AEK ha organizado un acto institucional mañana al mediodía en la universidad Sancti Spiritus.

Una cita en la que rendir homenaje a los impulsores de la la actividad más multitudinaria que se celebra en favor del euskera, y a quienes participaron en aquella primera Korrika. Además presentarán el mensaje del acto: 'Esan baietz eta korri, ez gero, orain baizik' creado por el bertsolari Xabier Amuriza, autor también de la primera canción de la Korrika, y que incide en la necesidad de seguir dando pasos por el euskera.

La primera edición partió de las puertas de la Universidad el 29 de noviembre de 1980 a las 22.00 horas con el lema 'Zuk ere esan bai euskarari' y finalizó en Bilbao tras 1820 kilómetros de calor popular pese al frío y la nieve. Y es que una de las anécdotas de esa jornada, ya histórica, fueron los copos que empezaron a caer coincidiendo con el repique de campanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco AEK homenajeará este sábado en un simbólico acto a los impulsores de la primera Korrika