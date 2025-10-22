'Abertzaletasuna eta hainbat ikur' reflexionará sobre emblemas de la identidad vasca

M. G. Oñati. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

EAJ-PNV ha organizado hoy, a las 19.00 horas, la charla 'Abertzaletasuna eta hainbat ikur' (El nacionalismo vasco y diversos símbolos). Una cita abierta al público, que invita a reflexionar sobre el origen y el valor de distintos emblemas vinculados a la identidad vasca que forman parte del patrimonio colectivo.

La ponencia se desarrollará en el batzoki y correrá a cargo de Andoni Larrañaga, quien abordará el contexto histórico y cultural de símbolos como el escudo, la ikurriña, la esvástica y el aspa roja, analizando su evolución y su significado dentro del sentimiento abertzale. «El encuentro busca fomentar el conocimiento y la reflexión en torno a los elementos que han acompañado al pueblo vasco en su historia reciente, promoviendo un diálogo abierto y enriquecedor sobre su valor cultural y su interpretación actual», señalan.