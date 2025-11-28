La Gatza Trail se estrenará el 21 de marzo con una carrera en torno a Gatzaga

La nueva Gatza Trail se correrá sobre un trazado de 17 kilómetros por los privilegiado entorno de bosques y montes de Leintz Gatzaga.

Kepa Oliden leintz gatzaga. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

La Gatza Trail se estrenará a la vez que la primavera, el 21 de marzo, con una carrera de montaña en torno al municipio de Leintz Gatzaga, en cuyo núcleo urbano comenzará y terminará la prueba.

Leintz Gatzaga era el único municipio de Debagoiena que carecía una carrera de montaña propia. Esta modalidad deportiva ha experimentado una enorme popularidad en los últimos años, con pruebas tan solicitadas como la Udalatx Trail arrasatearra o la Ikazkin Trail aretxabaletarra.

Un grupo de 7 chicos y chicas gatzagarras, corredores habituales de pruebas de montaña, se conjuraron para cubrir ese vacío y, «después de un tiempo con la idea rondándonos en la cabeza, este pasado verano nos pusimos manos a la obra» para organizar una carrera que han bautizado con el nombre del producto que caracteriza a la villa salinera.

Gatza Trail, explicaba Beñat Agirreurreta, es el resultado de la colaboración de los jóvenes locales agrupados en el colectivo Gatza City Crew y los socios del club ciclista Dorleta Txirrindulari Elkartea.

El fruto es el diseño de una carrera de montaña que discurrirá por entre los magníficos bosques y montes que rodean a la villa gatzagarra. Un entorno natural privilegiado que incluiría el nacedero del río Deba, en la confluencia de los tres riachuelos que se conoce con el topónimo de Hiruerreketa.

Se correrá sobre una distancia total 17 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.050 metros, y con el siguiente itinerario: Pagoeder (km 3), Gure Ametsa (km 5), Usakoatxa (km 8,3), Hiruerreketa (km 10), Makatzgain (km 12,6) y meta (km 17).

La salida será a las 10.00 desde el casco urbano, pero la inscripción ya está completa.

Pese a los casi cuatro meses que faltan para el estreno de la prueba, los organizadores la Gatza Trail abrieron la inscripción l pasado domingo 23, y para su «sorpresa» los 220 dorsales disponibles para la carrera «se ventilaron en 4 horas» explicaba Agirreurreta. Han abierto una lista de espera por si se produjera alguna baja entre los inscritos.

Por otro lado, añadía este miembro de la organización, se han reservado otros 30 dorsales que se pondrán a disposición de los patrocinadores. «Si se diera el caso de que haya sobrantes, irían automáticamente para la lista de espera», puntualizaba Beñat Agirreurreta.

La carrera dispondrá de los correspondientes puestos de avituallamiento y duchas para los participantes «en el frontón y en un módulo alquilado al efecto».

Paellada popular

Además la jornada del sábado 21 de marzo será también una jornada abierta a todo el que se quiera sumar. Como es el caso de la paellada popular que se servirá al mediodía. Los tiques costarán 17 euros y saldrán a la venta on line y en el instagram de la carrera, y en un teléfono que se anunciará en su momento.