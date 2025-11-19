Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Habrá variedad y calidad en la cata.

Eskoriatza

Vino y croquetas, un maridaje perfecto para una cata llena de sabor el sábado en la plaza

La fiesta vinícola organizada por la asociación Atxorrotx se completará con romería txistulari

M. G.

eSKORIATZA.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Los amantes del buen vino están de enhorabuena la asociación Atxorrotx con la colaboración del Ayuntamiento vestirá de fiesta el sábado, a partir de las 18.30 horas la plaza, ofreciendo una selección de vinos de calidad excepcional, para el disfrute de los paladares más exigentes. Además, se servirán croquetas gourmet de jamón ibérico especialmente preparadas para maridar con estos exquisitos vinos. Una combinación de sabores que deleitará a los amantes de la gastronomía y la enología.

Cuatro áreas de cata

Habrá cuatro zonas diferenciadas. En la primera podrán degustarse vinos blancos (Acios da Raia, Galicia 2024; Mirada de Espiells 2024, Catalunya; y Viuda negra las levantadas 2024, Rioja). En el segundo habrá cava (Amat roland brut, Penedes), moscato ( Fiorelli, Piamonte) y vino tinto (Arrosa larrosa ekologikoa, Zurukuain). El tercer área será para crianzas de Euskal Herria (Hasiera de Ezki 2022, Viñaspe; 3 de Olano 2017, Paganos; y Anitz Cepas Viejas 2020, Zirauki). Y la cuarta zona se centrará en bodegas «internacionales» (Lacrimos crianza 2021, La Rioja; Valsanzo crianza 2020, Ribera del Duero; y Oyuc Malbec 2022, Argentina).

Los txistularis de Eskoriatza redondearán la fiesta con una animada romería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vino y croquetas, un maridaje perfecto para una cata llena de sabor el sábado en la plaza

Vino y croquetas, un maridaje perfecto para una cata llena de sabor el sábado en la plaza