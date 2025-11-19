Vino y croquetas, un maridaje perfecto para una cata llena de sabor el sábado en la plaza

Los amantes del buen vino están de enhorabuena la asociación Atxorrotx con la colaboración del Ayuntamiento vestirá de fiesta el sábado, a partir de las 18.30 horas la plaza, ofreciendo una selección de vinos de calidad excepcional, para el disfrute de los paladares más exigentes. Además, se servirán croquetas gourmet de jamón ibérico especialmente preparadas para maridar con estos exquisitos vinos. Una combinación de sabores que deleitará a los amantes de la gastronomía y la enología.

Cuatro áreas de cata

Habrá cuatro zonas diferenciadas. En la primera podrán degustarse vinos blancos (Acios da Raia, Galicia 2024; Mirada de Espiells 2024, Catalunya; y Viuda negra las levantadas 2024, Rioja). En el segundo habrá cava (Amat roland brut, Penedes), moscato ( Fiorelli, Piamonte) y vino tinto (Arrosa larrosa ekologikoa, Zurukuain). El tercer área será para crianzas de Euskal Herria (Hasiera de Ezki 2022, Viñaspe; 3 de Olano 2017, Paganos; y Anitz Cepas Viejas 2020, Zirauki). Y la cuarta zona se centrará en bodegas «internacionales» (Lacrimos crianza 2021, La Rioja; Valsanzo crianza 2020, Ribera del Duero; y Oyuc Malbec 2022, Argentina).

Los txistularis de Eskoriatza redondearán la fiesta con una animada romería.