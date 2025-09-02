Rojo Telón desembarcará este sábado con su espectáculo de aéreos circenses 'Transir'

El Diario Vasco eskoriatza. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La compañía Rojo Telón desembarcará este viernes en la plaza a las 19.00 horas con su espectáculo de teatro de calle titulado 'Transir'. Una puesta en escena «ligera en tono de humor que se desarrolla entre las cuatro patas de una estructura de aéreos circense.

Organizado por Debagoieneko Ezker Kultur Gunea y Paz y Solidaridad Euskadi, 'Transir' es «un juego sobre la transformación, el cambio, la vida y la muerte».

Esta obra es el tercer proyecto de Rojo Telón. Es el resultado del proceso creativo entre 2022 y 2023, en el que al lenguaje del circo se suma la música en directo, acompañadas en esta ocasión por Marta Alonso Tejada en la dirección artística y Pablo Reboleiro como ayudante de dirección.

La compañía Rojo Telón nació en el año 2015. Desde que dieron sus primeros pasos hasta ahora han tomado parte en festivales y han actuado en plazas y calles de la mano de sus dos primeros montajes, 'Soy Ellas' y 'Nudo'.