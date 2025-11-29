PNV propugna reubanizar el entorno de Luis Ezeiza para mejorar la accesibilidad

Kepa Oliden eskoriatza. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV de Eskoriatza ha presentado sus propuestas al proyecto de Presupuestos Municipales de 2026, un paquete de actuaciones que buscan —según ha señalado su portavoz, Josu Ezkurdia— «avanzar hacia un municipio más accesible, sostenible y coherente con los retos presentes y futuros». Las propuestas abarcan cuatro ámbitos estratégicos: urbanización, acción climática, conservación del entorno natural y movilidad sostenible.

Una de las iniciativas principales es la reurbanización del entorno de Luis Ezeiza, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, dignificar la zona y ordenar el uso compartido de los espacios públicos. El proyecto prevé la conexión de la trasera del edificio con Santa Ana, la remodelación del paso que une el patio, el frontón, el puente y la bolera, así como la instalación de elementos de ocio como mesas de ajedrez.

Mapa de refugios climáticos

Se conectaría la trasera de Luis Ezeiza con Santa Ana y se remodelaría el paso que une el patio, el frontón, el puente y la bolera

Otra de las apuestas firmes de EAJ-PNV es la puesta en marcha de un Plan de Choque frente al Cambio Climático, diseñado para introducir medidas de impacto directo en el municipio. Entre ellas se encuentran la creación de refugios climáticos, subvenciones para sustituir la iluminación comunitaria por sistemas con detectores de presencia, el desarrollo de una red de riego que aproveche aguas pluviales y tratadas, un plan de renovación a medio-largo del arbolado con especies adaptadas, la instalación de pérgolas en zonas de alta radiación y la colocación de cargadores eléctricos en varios puntos del municipio. Además, se plantea instalar placas solares en el cementerio municipal.

Para Ezkurdia, Eskoriatza «no puede quedarse atrás en la transición climática; necesitamos medidas reales, útiles que se puedan ir implementado de manera gradual, pero sin esperar.».

El documento incluye también una propuesta para mejorar la conservación del entorno natural de Aitzorrotz, con un programa específico de cuidado del arbolado, limpieza periódica y regulación del tránsito de vehículos a motor. «Aitzorrotz es uno de nuestros espacios más emblemáticos, y debe mantenerse en condiciones óptimas para quienes lo disfrutan y para las generaciones que vendrán», ha remarcado el portavoz jeltzale.

Intxaurtxueta

Por último, EAJ-PNV propone la creación de una zona de aparcamiento para coches compartidos en Intxaurtxueta, aprovechando el espacio existente entre los estacionamientos actuales y la carretera de acceso a la autopista. El proyecto incorporaría puntos de carga eléctrica, aparcabicis y un área de inflado y reparación. Según Ezkurdia, «la movilidad sostenible debe tener opciones reales en Eskoriatza, y este espacio permitiría ofrecer alternativas cómodas y accesibles que reduzcan la dependencia del coche privado». EAJ-PNV entiende que todas estas propuestas son realistas, necesarias y alineadas con los retos actuales de Eskoriatza. Ezkurdia ha concluido afirmando que «nuestro compromiso es claro: presentar ideas útiles, pensadas desde la responsabilidad y con un objetivo común, que Eskoriatza avance y mejore la calidad de vida de sus vecinas y vecinos».