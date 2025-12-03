El PNV propone crear un aparcamiento para coches compartidos en Intxaurtxueta

M. G. ESKORIATZA. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV ha planteado la creación de un aparcamiento para vehículos compartidos en Intxaurtxueta, aprovechando el espacio entre los estacionamientos actuales y la carretera de acceso a la autopista.

La propuesta tiene como finalidad «promover un modelo de movilidad sostenible y reducir el uso individual del coche privado, ofreciendo alternativas cómodas y respetuosas con el medio ambiente».

Los jeltzales sugieren además mejorar la accesibilidad de la zona, instalar aparca-bicis y un punto de inflado y reparación, así como puntos de carga para vehículos eléctricos, apostando así por un entorno facilitador de formas de desplazamiento más sostenibles. Josu Ezkurdia ha destacado que «Eskoriatza debe avanzar hacia una movilidad más sostenible y práctica. Pequeñas actuaciones como esta son las que posibilitan un futuro sostenible, y está en manos del Ayuntamiento en impulsarlas».

Desde EAJ-PNV subrayan que se trata de una propuesta de poco coste realista y beneficiosa para toda la ciudadanía, que fomenta hábitos responsables y ayuda al concienciación de la ciudadanía.