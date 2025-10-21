El PNV propone bajar la tasa de basuras y congelar las del polideportivo

El grupo municipal de EAJ-PNV ha propuesto una rebaja del 22 por ciento en la tasa de basuras y la congelación de los ... precios del polideportivo ante las «desproporcionadas subidas» aplicadas desde que EH Bildu está al frente del gobierno municipal.

Las ordenanzas fiscales para 2026 recientemente aprobadas por el pleno, con el voto en contra de los 4 ediles jeltzales, establecen un incremento general de tasas e impuestos del 2,7%. La tasa de basura sube solo un 0,54% después del fuerte incremento que ha experimentado en el presente ejercicio 2025.

El grupo municipal de EAJ-PNV de Eskoriatza ha mostrado su «preocupación y firme oposición» a las medidas recaudatorias del gobierno municipal de EH Bildu.

Instana a EH Bildu a escuchar las propuestas de la oposición y a actuar con responsabilidad para el bien común

En primer lugar, los jeltzales han propuesto en la Comisión de Hacienda una reducción del 22 por ciento en la tasa de basuras que pagan las y los eskoriatzarras, «después de que Bildu decidiera aumentar esta tasa un 37 por ciento en 2025 y proponer otro incremento del 0,54 por ciento para 2026».

En total –recuerdan desde el grupo municipal nacionalista– «en lo que va de legislatura, el coste de la recogida de basuras se ha incrementado cerca del 40 por ciento».

Este aumento es «completamente desproporcionado», y según aseguran desde el PNV, «consecuencia del sistema de recogida puerta a puerta de otros municipios, un modelo obsoleto que las y los eskoriatzarras tienen que seguir sufragando».

En este sentido, los jeltzales han propuesto al Pleno del Ayuntamiento que solicite a la Mancomunidad una revisión de los costes de recogida, al objeto de que cada municipio asuma los sobrecostes del sistema que hayan elegido.

De acuerdo con los datos conocidos por todos, la tasa de recogida selectiva «apenas varía independientemente del sistema de recogida que se utilice, mientras que los costes se disparan con el puerta a puerta», sostienen desde el PNV.

En otro orden de cosas, el grupo municipal de EAJ-PNV ha solicitado la congelación de las tasas del polideportivo.

Buena situación financiera

La situación financiera del ayuntamiento es sólida, «con más de dos millones de euros de remanente fruto de una buena gestión de las legislaturas anteriores», según los jeltzales. Y a esto se suma la recaudación récord de este año de las diputaciones, que revertirá en los municipios.

«Aprovechar esta bonanza económica permitiría aliviar el bolsillo de muchas familias de Eskoriatza, fomentando el uso de las instalaciones deportivas municipales y promoviendo un estilo de vida saludable», señalan los ediles jeltzales.

El grupo municipal de EAJ-PNV de Eskoriatza «sigue comprometido con el bienestar de los vecinos y vecinas, trabajando para que el Ayuntamiento se gestione de manera eficiente y responsable, tomando decisiones que beneficien a la mayoría». Por ello «instan» a EH Bildu a escuchar las propuestas de la oposición y a actuar con responsabilidad para el bien común.