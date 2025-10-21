Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales del PNV Antonio Regaño, Maite Uribe y Josu Ezkurdia. DV

Eskoriatza

El PNV propone bajar la tasa de basuras y congelar las del polideportivo

La tasa de basura se ha encarecido un 40% en lo que va de legislatura «por efecto del sistema de recogida puerta a puerta de otros municipios»

Kepa Oliden

Eskoriatza

Martes, 21 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El grupo municipal de EAJ-PNV ha propuesto una rebaja del 22 por ciento en la tasa de basuras y la congelación de los ... precios del polideportivo ante las «desproporcionadas subidas» aplicadas desde que EH Bildu está al frente del gobierno municipal.

El PNV propone bajar la tasa de basuras y congelar las del polideportivo

