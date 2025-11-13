El PNV pide destinar el 0,7% del presupuesto a ayudar a la cooperación al desarrollo

El Diario Vasco eskoriatza. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

El grupo municipal de EAJ-PNV en Eskoriatza ha presentado una propuesta para que el Ayuntamiento asuma la petición realizada por las ONG de Debagoiena, que reclaman destinar el 0,7 por ciento del presupuesto municipal a cooperación al desarrollo, en coherencia con el compromiso internacional adoptado por Naciones Unidas y reforzado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actualmente, Eskoriatza solo destina el 0,12 por ciento de su presupuesto a este fin, una cifra muy alejada del objetivo internacional. Por ello, el grupo jeltzale propone dos medidas concretas.

En primer lugar plantea «incluir en los presupuestos de 2026 el compromiso del 0,7 por ciento». Y en segundo lugar elaborar, en colaboración con las ONGD de la comarca, un plan municipal de cooperación, con metas anuales y mecanismos de seguimiento.

«Eskoriatza también debe asumir el compromiso de la solidaridad internacional para contribuir a un mundo más justo», ha señalado Josu Ezkurdia, portavoz del Grupo Municipal de EAJ-PNV. «No se trata solo de una cifra, sino de una expresión clara de nuestros valores: solidaridad, responsabilidad y coherencia institucional. Esa es la dirección que deben tener las políticas públicas locales».

Según el grupo jeltzale, este compromiso no es simbólico, sino una muestra del carácter solidario de Eskoriatza. «El Ayuntamiento tiene la oportunidad de impulsar, a través de la cooperación, pequeños cambios reales en el mundo; y ese es el sentido último de la política: mejorar la vida de las personas, también más allá de nuestras fronteras», ha añadido Ezkurdia.